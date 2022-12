Pat Metheny in concerto in Italia nel 2023: date e biglietti

Pat Metheny in Italia nel 2023: le date e i biglietti dei prossimi appuntamenti del chitarrista jazz nel nostro paese.

La storia d’amore tra Pat Metheny e l’Italia prosegue. Lo storico chitarrista jazz, tra i più importanti artisti in ambito fusion, ha annunciato proprio in questi giorni un nuovo appuntamento in Italia nel 2023. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul live del chitarrista americano in supporto del suo progetto Side-Eye.

Pat Metheny in Italia nel 2023: date e biglietti

Il grande Pat, artista con cui aveva avuto modo di lavorare anche il nostro Pino Daniele, sarà nuovamente di scena in Italia nell’estate del 2023, nel tabellone di uno dei più importanti festival del nostro paese.

Chitarra elettrica

La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è il 17 luglio 2023. L’appuntamento è al Lucca Summer Festival. I biglietti per il concerto sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il tour mondiale di Pat Metheny

Parlando di questo nuovo progetto e del tour di accompagnamento, Metheny ha dichiarato che ha voluto fortemente creare un’ambientazione continua per presentare un cast rotante di musicisti emergenti che hanno catturato il suo interesse lungo il percorso musicale degli ultimi anni, ma anche precedente.

“Mi sono sentito come se volessi anche io creare una piattaforma per lavorare specificatamente su alcuni dei musicisti più giovani che mi sono piaciuti recentemente“, ha aggiunto Metheny, che ha ammesso di ascoltare regolarmente la musica degli artisti più giovani, quelli che hanno subito un’influenza dai suoi dischi e dalle sue melodie. Non a caso, spesso li invita a suonare a casa sua, e il loro feeling è qualcosa di molto naturale, essendo cresciuti con la sua musica.

Insomma, non sarà un concerto come un altro quello che ci aspetta nel luglio del 2023, e la speranza è che possa essere replicato anche in altre città d’Italia, per la gioia di tutti i suoi fan e della sua grande musica.

Di seguito America Undefined di Pat Metheny, un suo recente singolo:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/PatMetheny