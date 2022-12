Paolo Vallesi, La forza della vita: il significato del testo

Paolo Vallesi, La forza della vita: il testo e il significato della canzone del cantautore toscano.

Un grande successo degli anni Novanta, l’inno cristiano per antonomasia di quel decennio, è tornato in rotazione radiofonica in tempo per Natale nel 2022. Stiamo parlando di La forza della vita, storica canzone presentata per la prima volta da Paolo Vallesi a Sanremo nel 1992. Un brano con cui il cantautore toscano ottenne un ottimo terzo posto, e che divenne da quel momento in poi la sua signature song. Anche per questo motivo è diventato il pezzo centrale del doppio album Io/Noi pubblicato da Vallesi. Un album in cui è presente una nuova versione di La forza della vita cantata insieme a un suo grande amico: Gianni Morandi.

Paolo Vallesi torna con Gianni Morandi e La forza della vita

Pubblicato poco prima di Natale in rotazione radiofonica, il nuovo brano è accompagnato anche da un video arrivato online a ridosso delle feste. un video in cui i due artisti si mostrano nello studio Casamusica di San Gemini, per testimoniare la loro grande amicizia, al di là dell’intesa artistica che li lega.

Gianni Morandi

L’ennesima dimostrazione del rispetto che Paolo è riuscito a conquistare in questi trent’anni e più di carriera. Non a caso, nel nuovo doppio album, oltre a Morandi, sono presenti anche altri grandi amici come Enrico Ruggeri, Marco Masini, Gigi D’Alessio, Danti, Dolcenera, Amara, I Legno e anche l’attore Leonardo Pieraccioni.

Di seguito il nuovo video:

Il significato di La forza della vita

Come abbiamo già avuto modo di accennare, La forza della vita è diventato nel corso degli anni un vero e proprio inno cristiano. Scritta da Vallesi con la collaborazione del paroliere Beppe Dati, fu apprezzato fin da subito da critica e pubblico, lanciando definitivamente Paolo nella sua carriera. A rendere la canzone così amata fu proprio il testo, di altissimo livello e molto incoraggiante. Le liriche infatti sottolineano l’importanza della forza di volontà che esiste all’interno di ogni uomo e viene a galla nei momenti di difficoltà.

Il messaggio mandato dall’artista è significativo ed emozionante. Paolo invita infatti a non farsi mai abbattere, a non mollare mai, a non abbandonarsi allo sconforto ma a lottare sempre, con tutta la propria forza, senza arrendersi davanti alle difficoltà e confidando in un aiuto del Cielo. Lo ha spiegato lo stesso artista in un’intervista Famiglia Cristiana: “Si parla di una forza vitale che è dentro di noi, più forte della persona stessa. Quando le difficoltà ci sembrano insormontabili, c’è qualcosa di più grande di noi che ci viene in soccorso“.

Di seguito il video con il testo di La forza della vita: