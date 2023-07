Ostia, pg Cassazione chiede nuovo processo per Roberto Spada

L’esponente del clan era stato assolto per il duplice omicidio nell’appello bis, ieri è stato arrestato per aver violato la sorveglianza speciale. In serata la sentenza della Suprema Corte

La Procura Generale della Cassazione ha chiesto un nuovo processo d’Appello per Roberto Spada nel corso dell’udienza davanti alla quinta sezione penale della Suprema Corte per il duplice omicidio di due esponenti di un clan rivale, Giovanni Galleoni detto ‘Baficchio’ e Francesco Antonini detto ‘Sorcanera’, avvenuto il 22 novembre del 2011 nel centro di Ostia. Sollecitata inoltre l’inammissibilità per il ricorso presentato da Ottavio Spada, condannato all’ergastolo, e per quello di un altro imputato.

Intanto Roberto Spada, già condannato in via definitiva a sei anni per la testata al giornalista Daniele Piervincenzi, è stato arrestato ieri dai carabinieri con l’accusa di aver violato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Roma. L’esponente del clan di Ostia è stato fermato a bordo dell’auto, su cui viaggiava con la compagna, dai carabinieri di Civitavecchia e del Gruppo di Ostia ed è stato trasferito in carcere.

All’udienza davanti ai supremi giudici si è arrivati dopo la sentenza della Cassazione del gennaio 2022, che ha riconosciuto definitivamente l’associazione a delinquere di stampo mafioso per il clan di Ostia, disponendo però un nuovo processo d’Appello per il duplice omicidio. La sentenza della Suprema Corte è attesa in serata.