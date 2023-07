Ornella Muti e Claudia Gerini commentano il gossip sul Grande Fratello Vip

Ornella Muti e Claudia Gerini verso il Grande Fratello Vip? I loro nomi accostati al reality di Alfonso Signorini hanno fatto molto rumore e ciò non è granché piaciuto alle attrici.

“Si dice che per il Grande Fratello si stia pensando a almeno tre personaggi importanti di livello: si sognano tipo Ornella Muti, Claudia Gerini, Manuela Arcuri o Filippo Timi” – ha scritto Ivan Rota su Dagospia – “In pratica, si stanno cercando persone famose per la loro professione e non perché professionisti di reality”.

Se Manuela Arcuri e Filippo Timi non hanno commentato, Ornella Muti e Claudia Gerini hanno categoricamente smentito.

“Trovo che le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima dizione del GFVip siano denigranti. Faccio l’artista non il trash”. – Le parole di Ornella Muti ad AdnKronos – “Ho appena fatto un film, faccio teatro, lavoro tanto e non accetterei mai di partecipare a un programma poco costruttivo come quello”.

Anche Claudia Gerini ha smentito a Tag24:

“Non lo sapevo, io mi trovo in vacanza a Bali e in realtà non sapevo questa cosa, sono molto lusingata che Pier Silvio abbia pensato a me. Immagino che adesso lui abbia tante responsabilità e che voglia dare un taglio diverso al reality. Però, io non riuscirei a stare così tanto lontano da casa e dalle mie figlie, alle quali sono molto attaccata e soprattutto ho tanto lavoro cinematografico da svolgere, con un bel po’ di progetti in corso. […] Il Grande Fratello Vip non è nei miei progetti, in questo momento, però sono contenta di essere stata considerata in un programma così seguito. Mi cogli completamente impreparata. Dovrei un pochino riflettere”.