Palinsesti Warner Bros Discovery: Fazio svela come sarà il nuovo Che Tempo Che Fa

È tempo di palinsesti e dopo aver visto quelli Rai, Mediaset e La7, oggi è stata la volta di Warner Bros Discovery che ha abbandonato Drag Race Italia ma acquisito Che Tempo Che Fa.

Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback torneranno dal prossimo 15 ottobre con Che Tempo Che Fa che – al contrario delle aspettative – sarà identico preciso a quello visto in Rai. Confermato così anche lo spin off Che Tempo Che Farà e il Tavolo che vedrà l’arrivo di Tommaso Zorzi “come ospite, non nel cast fisso”. “Sul Nove faremo la stessa cosa, ovvero Che Tempo Che Fa, abbiamo deciso che sarà uguale. Il pubblico non sarà disorientato, troverà anche Filippa Lagerback“.

I due non hanno nessun contratto di esclusiva con la rete, tant’è che la Littizzetto il sabato sera sarà su Canale 5 nel cast dei giudici di Tu Si Que Vales al posto di Teo Mammucari.

Palinsesti Warner Bros Discovery: tutte le conferme

Su Nove arriverà poi uno show comico di Katia Follesa ed è stato confermato Fratelli di Crozza di Maurizio Crozza. Ritornano a settembre anche Little Big Italy di Francesco Panella e Accordi & Disaccordi di Luca Sommi, mentre ad ottobre Il Contadino Cerca Moglie di Gabriele Corsi, quest’ultimo confermato da settembre anche nell’access prime time con Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo. Arriveranno su Nove anche due documentari che saranno disponibili già da questo mese su Discovery+: uno su Moana Pozzi e uno sull’AresGate.Confermato Only Fun con i PanPers ed Elettra Lamborghini; così come La Confessione di Peter Gomez e Cash Or Trash di Paolo Conticini.