Originale Huawei Mediapad M6 8.4 8GB 128GB ROM pollici tablet PC Kirin980 Octa Core 6100mAh Huawei Gaming tablet pc Google Play

Informazioni sul software: Ti invieremo HUAWEI Mediapad M6 da 8,4 pollici con

Firmware cinese

Supporta l’aggiornamento multilingue e OTA,

Google Play Store

hai qualche APP cinese, non puoi rimuovere —– La spina del caricatore è ancora un caricatore statunitense, ma invieremo un adattatore UE / Regno Unito come regalo, non accettiamo controversie dovute agli adattatori, perché l’adattatore è un regalo per te, spero che tu capisca.

Tablet Huawei M6 8,4 pollici

Pura qualità del suono coinvolgente

La qualità dell’immagine fresca è stupenda e piacevole alla vista

Hd

Schermo 2K, proporzioni 16:10, per creare un bordo visivo naturale. Huawei

si specializza in "schermo" tecnologia di miglioramento del display, con

algoritmo intelligente per regolare dinamicamente la luminosità, il contrasto e

la saturazione, la danza dell’aurora, vividamente, ti offrono una visuale straordinaria

godimento

Onde sonore, un grido sorprendente

Marca

nuovo sistema audio a doppio canale, doppio altoparlante, personalizzato di grandi dimensioni

altoparlante di ampiezza, potenza di penetrazione chiara degli acuti, immersione profonda dei bassi

più profondo.Harman caton "orecchio d’oro" è un accordatore professionale, prendendo ogni

dettagli audio sul serio e portare con sé una musica, reale come

suono originale della natura o vivere come uno strumento.

Un nucleo fuori dal comune, invincibile

di Huawei

primo processo a 7 nm e doppio chip di intelligenza artificiale NPU, kirin 980,

è un punto di riferimento nel settore. Una CPU ad alta efficienza energetica a tre velocità

accoppiato con una GPU mali-g76 a dieci core ti offre una SLATE pulita in generale

prestazioni, permettendoti di giocare con facilità. Con doppia NPU

collaborazione, la potenza di calcolo dell’IA è potente, veloce e intelligente.

Fino al 208%

Esegui gli sprint

Nato per la velocità, hai sempre il controllo.

GPU

Turbo 3.0, la rivoluzionaria tecnologia di miglioramento della grafica di huawei. Alta

frame rate, alta definizione e qualità dell’immagine stabile. Bassa potenza

consumo, gioco di lunga durata, persone fantastiche. Particolarmente adatto a più

giochi popolari globali, ti aiutano a galoppare sul campo, sparare rapidamente, schivare

salta, veloce ovunque un passo.

Aumentando l’elettricità, c’è molto da fare

6100 mAh

(valore tipico) batteria di grande capacità ad alta densità, è la tua

i giochi di intrattenimento dovrebbero essere un buon partner. Collabora con Huawei

tecnologia intelligente di risparmio energetico per risvegliare la potenza in aumento

potenziale e stabilire un nuovo punto di riferimento per il funzionamento continuo.Supporto 12.5

ore e 2 ore di riproduzione video HD ininterrotta, in modo che ogni volta

l’interesse di guardare lo spettacolo, il più incisivo.

Insegna attraverso attività vivaci e gioca con buoni insegnanti

Esclusivo

il paradiso dei bambini, separato dai genitori, è un compagno di divertimento per

bambini, ma anche un buon insegnante per i bambini. Nuova interfaccia utente,

raccolta di ben nota educazione prescolare domestica, intrattenimento

risorse, la sezione layout.The intelligente chiaramente classificato è

più mirato, dallo sviluppo del carattere all’apprendimento delle materie, in buono stato

ordine; VIPKID3, un marchio di insegnamento dell’inglese online, ama i bambini,

capisce l’insegnamento e fa innamorare i bambini dell’inglese.





La saggezza protegge gli occhi e si prende cura degli occhi

TUV

Certificazione di protezione degli occhi dalla luce blu di alto livello del Reno,

filtra efficacemente la luce blu in eccesso, previene e allevia l’affaticamento degli occhi

4. Regola automaticamente la luminosità e la temperatura del colore dello schermo con

l’ambiente circostante, rendendo la lettura più confortevole e

illuminazione più naturale. Quando il bambino è sdraiato, ricorda automaticamente

e chiedere di correggere la posizione seduta. Controllo del tempo intimo, combinato

con il riposo e il lavoro, coltivare la coscienza della salute fin dall’infanzia.

Spazzatura facile, lo sai

Famoso

auto e adorabili animali domestici in film e serie TV, non possono fare a meno di trovarli

fuori?Può essere facilmente decifrato con un movimento della mano.In un istante,

soddisfa i tuoi desideri di shopping incustoditi. Guarda le serie TV, aspetta un

volo, viaggiare, imbattersi nelle cose che ti piacciono, puoi scansionare i link

e sceglili come preferisci.