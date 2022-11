Onestini, Nikita ha paura di provare qualcosa: “Voglio rivederlo a volte mi manca”

Luca Onestini da ormai dieci giorni manca dalla Casa del Grande Fratello Vip a causa della sua positività al Covid. Nikita Pelizon però continua a pensare a lui e anche nel daytime di oggi abbiamo potuto vedere un suo sfogo a riguardo: “Ci sono dei momenti in cui mi sta mancando tanto, altri momenti in cui sono estremamente felice che non c’è, altri in cui non vedo l’ora che torni“.

Come già sappiamo, infatti, Nikita si è fortemente invaghita di Onestini, anche se lui ha frenato.

“Io con te sto bene, sei anche una bella ragazza, non devo dirtelo io. Ma adesso non sto pensando a niente di più. Sono qua, mi voglio vivere le cose senza pensare a niente. Se ci sei rimasta male mi dispiace, ma non voglio essere frainteso. Io e te possiamo avere un bel rapporto senza pensare ad altro. Io mi trovo molto bene con te. Ma in questo momento non sto pensando ad altro”.

Onestini potrebbe rientrare in Casa, Nikita: “Ho paura a rivederlo”

Parlando con George, Nikita ha poi continuato:

“Sono curiosa di vedere che effetto mi farà rivederlo. Se tipo no-emotion oppure tilt. E se vado in tilt, aiuto! Se no-emotion molto meglio. Paranoie? Lo so, ma ci sto pensando. Qua vorrei restare scialla, non per avere una frequentazione a livello relazionale. Capisci? Spero che non mi faccia effetto rivederlo, così possiamo giocare tranquilli, tipo una friendzone”.

E ancora:

“Nel mio cervello da una parte c’è un cricetino che dice ‘scappa’, e dall’altra c’è un cricetino che dice ‘vivitelo’ […] L’aereo da parte del mio ex? Mi è venuto un mal di stomaco in questo momento. Sapere che lui fuori c’è mi dà molta forza, dall’altra però so che appena torna Luca io non riuscirò a essere così razionale. Anzi. Luca mi ha sempre intrigato e non avevo previsto che entrasse in Casa”.