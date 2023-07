In casa nerazzurra intanto sono noti i nomi per il dopo Onana: sul taccuino della dirigenza ci sono Sommer e Trubin. L’Inter vorrebbe chiudere la trattativa per il portiere svizzero, in uscita dal Bayern Monaco, già nelle prossime ore. Il costo dovrebbe essere di circa 6 milioni di euro, accordo anche qui ormai imminente.

L’Inter dovrebbe poi affondare il colpo Trubin dallo Shakhtar Donetsk: per il giovane estremo difensore dovrebbero servire circa 10 milioni, con gli ucraini che vogliono inserire anche una percentuale sulla sua rivendita futura da parte dell’Inter.

Attenzioni rivolte quindi agli sviluppi di queste trattative: Sommer e Trubin saranno i nuovi volti della porta dell’Inter anche in ottica Fantacalcio.

Fantacalcio.it per Adnkronos