Nuovi personaggi di Mortal Kombat 1, c'è anche Patriota di The Boys

Peacemaker, Omni-Man e Patriota sono solo alcuni dei nuovi volti per il reboot della serie

Durante l’incontro dedicato a Mortal Kombat 1 al Comic-Con International di San Diego, Warner Bros. Games e NetherRealm Studios hanno rivelato nuovi personaggi giocabili che si uniscono alla schiera dei lottatori presenti nel gioco: Li Mei, Tanya e Baraka. I tre lottatori sono stati presentati in un nuovo trailer incentrato sulle Umgadi, un gruppo di sacerdotesse guerriere dedite alla protezione della famiglia reale del Regno Esterno, con un’anteprima del gameplay e di alcuni elementi della storia. Durante l’incontro sono stati inoltre annunciati i sei personaggi giocabili che faranno parte del contenuto scaricabile (DLC) Kombat Pack, che arriverà in un momento successivo al lancio del gioco e includerà i combattenti classici Quan Chi, Ermac e Takeda Takahashi, insieme ai nuovi lottatori Peacemaker, Omni-Man e Patriota. Durante l’incontro su Mortal Kombat 1, il team creativo di NetherRealm Studios si è unito a famosi doppiatori per parlare di Mortal Kombat 1 e presentare la storia rivisitata, i personaggi, le caratteristiche di gioco, lo stile grafico e altro ancora. Tra i presenti, erano Ed Boon (Responsabile Creativo, NetherRealm Studios e cocreatore di Mortal Kombat), Dominic Cianciolo (Responsabile della storia e del doppiaggio, NetherRealm Studios), Thiago Gomes (Responsabile dello sviluppo grafico, NetherRealm Studios), Kelly Hu (X-Men 2, BMF, Young Justice), doppiatrice di Li Mei e Yuri Lowenthal (He-Man e i dominatori dell’universo, il franchise Ben 10), doppiatore di Smoke.