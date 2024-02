“Nuova scena”, il nuovo talent di Geolier e Rose Villain su Netflix

Insieme a Geolier e Rose Villain ci sarà anche Fabri Fibra nel nuovo talent rap alla ricerca di stelle emergenti.

Segnate sul calendario la data del 19 febbraio, perché su Netflix arriverà una novità che farà impazzire gli amanti del rap. Si chiama “Nuova Scena” il primo talent show dedicato al mondo del rap italiano sulla piattaforma di streaming, guidato da Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier. Con un premio di 100mila euro in palio, il programma si propone di scoprire e lanciare i nuovi protagonisti della scena rap nazionale.

“Nuova scena”, quante puntate sono?

“Nuova Scena” rappresenta un’importante vetrina per il rap italiano, un genere che negli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale in termini di popolarità e influenza culturale. Il talent show di Netflix potrebbe non solo scoprire nuovi talenti ma anche contribuire a definire il futuro del rap in Italia.

Il talent show si articola in 8 episodi, divisi in tre parti: i primi quattro episodi saranno disponibili dal 19 febbraio, seguiti dagli episodi 5, 6 e 7 il 26 febbraio, e dalla finale il 4 marzo, che vedrà la sfida tra i tre artisti rimasti. Il vincitore di “Nuova Scena” si aggiudicherà un montepremi di 100mila euro, una cifra significativa che potrebbe fare la differenza nel lancio della carriera di un giovane artista esordiente.

I giudici e gli ospiti del talent show

Il cast di giudici è composto da tre figure di spicco del panorama musicale: Fabri Fibra, con una carriera ventennale alle spalle; Geolier, reduce dal suosecondo posto al Festival di Sanremo 2024; e infine Rose Villain, anch’essa appena uscita dalla partecipazione alla 74esima edizione della kermesse.

Durante il corso del programma, i giudici saranno affiancati da ospiti speciali del calibro di Fred De Palma, Lazza, Ketama126, Lele Blade, Rocco Hunt e altri nomi noti del rap italiano. Questi artisti contribuiranno con la loro esperienza e talento, collaborando con i concorrenti in prove e featuring. Non possiamo svelarvi altro, non resta che attendere: il tempo scorre, manca davvero poco.

Di seguito il trailer di “Nuova scena”: