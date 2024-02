Gianna Nannini annuncia il suo nuovo album “Sei nel l’anima”

Un omaggio dal passato in una veste tutta nuova, il nuovo disco di Gianni Nannini che comprende 12 tracce inedite.

Gianna Nannini annuncia il suo ritorno con un progetto ambizioso che la vede protagonista di un nuovo album, intitolato “Sei nel l’anima”. Ma non lasciatevi ingannare dal nome: si tratta solo di un disco che richiama una delle canzoni più celebri della rocker italiana, “Sei nell’anima”. Un viaggio nelle sonorità soul e blues, che non trascura il suo stile musicale: ma le novità non finiscono qui.

Un nuovo inizio per Gianna Nannini

A distanza di cinque anni dall’ultimo progetto discografico, Gianna Nannini pubblica “Sei nel l’anima”, in uscita venerdì 22 marzo su etichetta Columbia Records/Sony Music Italy. Il disco si presenta come un concept album che promette di esplorare lo stato d’anima dell’artista.

Anticipato dal singolo “Silenzio”, l’album è composto da dodici tracce inedite che riflettono il personalissimo essere della Nannini, partendo dalle radici soul e blues da cui tutto è nato. Il disco è già disponibile in presave e preorder in diverse versioni, tra cui vinili colorati e CD autografati.

Il biopic in uscita su Netflix

Il nuovo progetto di Gianna Nannini però, oltre all’album preannunciato comprende anche un tour internazionale e un film che prende il nome dal disco stesso. Quest’ultimo – atteso su Netflix dal 2 maggio – si presenta sottoforma di biopic della cantante.

Un frammento della storia della Nannini, trent’anni raccontati partendo dall’infanzia, dalle radici della sua vita e della sua carriera fino alla consacrazione. Il film si concentra in particolare sull’anno 1983, un momento di svolta nella vita dell’artista, tanto da considerarlo come una sua seconda nascita.

Il nuovo tour internazionale del 2024

Dopo l’uscita dell’album e la premiere del film, Gianna Nannini tornerà sul palco con il “Sei nell’Anima Tour – European Leg”. La tournée internazionale prenderà il via da Zurigo il 25 novembre e passando per Monaco il 28 novembre, con cinque grandi anteprime europee.

In Italia invece sono previsti i seguenti concerti:

14 dicembre – Nelson Mandela Forum, Firenze

17 dicembre – Medolanum Forum di Assago, Milano

21 dicembre – Palazzo dello Sport, Roma

I biglietti sono già disponibili per l’acquisto, su Friends and Partners o su TicketOne, promettendo ai fan un’esperienza live indimenticabile che unisce la potenza del rock alla profondità emotiva delle nuove composizioni.