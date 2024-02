Bon Jovi, arriva la docuserie sulla storia della rock band

Un viaggio emozionante nel cuore del rock, con l’attesissima docuserie “Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story”.

Disney+ ha annunciato l’uscita di Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, una docuserie in quattro episodi che promette di svelare l’epico passato e il futuro incerto di una delle band più iconiche e del frontman Jon Bon Jovi. La serie offrirà uno sguardo intimo e senza precedenti sulla vita e sulla carriera del cantante e dei suoi compagni di band.

La docuserie sulla storia dei Bon Jovi

Prevista per il 26 aprile 2024, la serie segue il percorso dei Bon Jovi a partire dal febbraio 2022, documentando in tempo reale le sfide e le vittorie che hanno segnato il loro cammino. Dalle origini nei club di Jersey Shore fino ai più grandi palchi internazionali, “Thank You, Goodnight” promette di essere un viaggio emozionante attraverso 40 anni di rock and roll.

La serie mette in luce non solo i trionfi e i successi, ma anche le battute d’arresto e i momenti di tensione che hanno caratterizzato la storia della band, con un infortunio alle corde vocali che minaccia di far precipitare tutto.

Un tesoro di video inediti

Grazie all’accesso a un vasto archivio di video personali, demo inedite, testi originali e foto mai viste prima, la docuserie offre ai fan una prospettiva unica sulla vita della band. La narrazione si arricchisce di momenti di vulnerabilità, con Jon Bon Jovi che apre le porte ai suoi pensieri e sentimenti più intimi, condividendo con il pubblico le sue esperienze mentre ancora le vive.

Diretta da Gotham Chopra – vincitore di premi Emmy e noto per lavori di grande impatto come “Kobe Bryant’s Muse” e “Man in the Arena” – la serie vanta una produzione di qualità eccezionale. Giselle Parets e Ameeth Sankaran si uniscono a Chopra come produttori esecutivi, mentre Alex Trudeau Viriato cura la produzione e il montaggio, giocando un ruolo cruciale nella realizzazione del progetto. Tenetevi pronti per “Thank You, Goodnight”: un appuntamento imperdibile per i fan dei Bon Jovi e per tutti gli appassionati di musica.

Di seguito il trailer della docuserie: