Non conosci il Kookaburra? Questo uccello australiano ha un verso inconfondibile!

Chiunque abbia sentito anche solo una volta un Kookaburra si ricorderà bene di lui, questo uccello sembra quasi una scimmia!

Nel mondo degli animali sono tantissimi quelli che si sono evoluti per vocalizzare in maniera accentuata e comunicare con altri membri della loro specie. Senza dubbio in questa categoria gli uccelli sono tra i primi della classe, ma se pensate che la comunicazione più assurda possa essere rappresentata da un pappagallo che chiacchiera in napoletano, la verità è che esistono vocalizzi ancor più impensabili e “naturali” in grado di stupirci e farci sorridere.

In questo senso il verso de Kookaburra è davvero qualcosa di straordinario ed è il motivo per cui molte persone, anche in Italia, hanno deciso di allevare questo animale che, in quanto a bellezza, non è di certo tra quelli che spiccano di più. Sono tanti i proprietari di questi animali che si divertono nel dare il via al canto del loro uccellino, un canto fragoroso che spesso viene proprio in risposta ai vocalizzi del proprietario e che non potrebbe essere più buffo di così.

Altro che scimmie, questo verso è di un uccello australiano, davvero incredibile!

In rete girano moltissimi video ormai che riguardano questo tenero uccello dal becco quasi a papera e dal piumaggio grigio/marrone. L’aspetto quasi goffo di questo animale ed il suo verso strano lo hanno reso sempre più famoso e, dopo averlo sentito cantare, forse anche tu avrai voglia di ospitarlo in casa tua.

Un aspetto morbido ed una voce da scimmia ululante fanno del Kookaburra un animale unico, questi uccelli hanno tra le loro caratteristiche quella di essere monogami e di formare legami che durano una vita con la propria compagna. È proprio con questa che, infatti, il maschio occupa un territorio e il suo verso echeggiante e pittoresco è utilizzato proprio per affermare la sua presenza e scoraggiare altri uccelli dall’avventurarsi in zone che non gli competono.

Un’altra caratteristica straordinaria di questi uccelli è quella di formare un legame duraturo con i genitori, anche dopo essere cresciuti, infatti, i figli di una generazione precedente restano con la madre e talvolta la aiutano anche ad occuparsi del nido e dei fratelli più piccoli. Questi animali mangiano di tutto, dagli insetti ai piccoli mammiferi o addirittura anche altri piccoli uccelli.

In Australia sono tantissime le persone che interagiscono anche con esemplari selvatici che, molto spesso, dimostrano di gradire tale interazione e di non aver paura della vicinanza all’uomo. La cosa più divertente però è imitare il gorgoglio del Kookaburra e vedere la loro risposta istintiva, un passatempo che non coinvolge solo molti australiani ma sempre più ammiratori di questa specie che aumentano di giorno in giorno.