Nokia C02 Smartphone 4G 32GB, 2GB RAM, Camera 5 Mp, Display da 5.45″, Android 12 Go Edition, Batteria da 3000 mAh, Dual Sim, Nero carbone, versione con cavo Micro-USB aggiuntivo

85,30 €

(as of Apr 21, 2024 09:00:37 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 14,87 x 7,11 x 1 cm; 191 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 8 marzo 2023

Produttore ‏ : ‎ Nokia

ASIN ‏ : ‎ B0BXTKWTTN

Numero modello articolo ‏ : ‎ BDL_C02_2/32_CHAR+USBCAB

I dispositivi Nokia della serie C con Android (Go edition) offrono in media il 20% in più di spazio di archiviazione gratuito, così puoi archiviare fino a un migliaio di brani o immagini in più o anche qualche ora di video HD. Inoltre, utilizzano in media il 15% in meno di dati in background.

Fotocamera posteriore da 5 mp con flash LED per catturare i momenti migliori della vita. Fotocamera anteriore da 2 mp

Android 12 Go Edition! Nokia C02 è dotato di un sistema operativo pulito, ciò significa che le app precaricate sono minime, quindi c’è più spazio per le app e i contenuti che ami.

Processore Quad-Core, RAM da 2 GB e memoria interna da 32 GB espandibile con MicroSD fino a 256 GB.

Batteria da 3000 mAh con software ottimizzato per ore di conversazione e settimane di standby.