Nino Frassica disperato per aver smarrito il suo gatto: l’appello sui social

L’attore Nino Frassica ha smarrito il suo gatto: il disperato appello lanciato sui social network per ritrovare il felino dal manto bianco di nome Hiro fa il giro del web.

Appelli lanciati sui social network e mobilitazione di gruppo. In queste ore nel bellissimo comune dell’Umbria, Spoleto, l’intera cittadinanza sta cercando Hiro, un gattino di razza dal manto bianco smarritosi nella giornata di ieri. La ricompensa per chi troverà il felino è di cinquemila euro. Ad offrire la somma di denaro è il proprietario del gatto smarrito, l’attore italiano Nino Frassica, noto al pubblico principalmente per il suo ruolo come Nino Cecchini, il maresciallo dei Carabinieri protagonista della storica serie televisiva Don Matteo.

L’appello di Nino Frassica per ritrovare Hiro, il felino dal manto bianco smarritosi sul set di Don Matteo

Sui profili social di Nino Frassica, in particolare sulla pagina Instagram all’account @nino frassica off è stata diffusa la foto del gattino dal manto bianco di nome Hiro.

«Per favore contattatemi se doveste avvistarlo o averlo. Non è una cosa finta, purtroppo non lo troviamo veramente da stamattina»: queste le parole che Nino Frassica ha rivolto agli utenti del web per chieder aiuto al fine di ritrovare il suo quattro zampe domestico, Hiro, un esemplare di gatto Persiano. A dare subito l’allarme della scomparsa del felino dal manto bianco è stata la moglie dell’attore, Barbara Exignotis, preoccupata dal fatto che qualcuno potesse aver rapito il micetto per chiedere successivamente un riscatto.

Nino Frassica aveva portato con sé Hiro a Spoleto, per iniziare le riprese della quattordicesima stagione di Don Matteo. La seconda giornata di lavorazione della serie televisiva di Rai Uno ha attirato così oltre l’attenzione delle persone non solo per l’allestimento del set scenografico ma anche per le ricerche del gatto Hiro. Le forze dell’ordine hanno risposto subito alla chiamata di Barbara Exignotis; la ricerca del quattro zampe però non ha purtroppo dato alcun risultato.

Conoscenti e amici di Nino Frassica, nonché una schiera di curiosi, si sono così mossi alla ricerca del gatto Hiro, spinti anche dalla possibilità di ricevere cinquemila euro di ricompensa. Come raccontato ai media, una vicina di casa dell’attore ha offerto il proprio aiuto organizzando una perlustrazione dei tetti delle case di tutto l’isolato con un drone per vedere dall’alto se il gattino bianco si sia per caso rifugiato sulla sommità delle abitazioni. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti. Si può sperare però che presto Hiro possa tornare dalla sua famiglia umana e che questa disavventura possa essere solo un brutto ricordo. (di Elisabetta Guglielmi)