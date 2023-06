Musical e grandi firme per la nuova stagione del Brancaccio di Roma

Il direttore artistico Alessandro Longobardi, ‘desideriamo attrarre soprattutto i giovani spettatori’ – Fra le proposte ‘Mare fuori’, ‘Sister Act’, ‘Elvis’, ‘Grease’, Arturo Brachetti in ‘Cabaret’, Lorella Cuccarini per ‘Rapunzel’

Musical e grandi firme: sono le due linee guida della prossima stagione del teatro Brancaccio, presentata dal suo direttore artistico Alessandro Longobardi, dopo aver tracciato un bilancio positivo di quella appena trascorsa, “in netto recupero sulla precedente, toccando le 170.000 presenze”, riferisce. “Desideriamo attrarre il pubblico, in particolare i giovani spettatori, per invitarli a vivere l’esperienza teatrale, per destare in loro emozioni intense, che nascono durante il viaggio fatto di storie, musica, luci, costumi, scene, movimenti, danze, illusioni: un caleidoscopio da scoprire ad ogni apertura di sipario”.

Sipario che si alzerà, per la parte dedicata al genere musical, il 17 ottobre con il ‘Cabaret’ di Arturo Brachetti, che firma la regia assieme a Luciano Cannito, affiancato sul palco da Diana Del Bufalo, per l’opera tratta dallo spettacolo di John van Druten. Seguiranno due regie di Chiara Noschese, fra metà novembre e metà dicembre: prima per ‘Sister Act’, poi per ‘Chicago’ con le coreografie firmate da Franco Miseria.

Lo spettacolo natalizio, dal 15 dicembre al 7 gennaio, segnerà il ritorno di Lorella Cuccarini e di ‘Rapunzel’, scritto e diretto da Maurizio Colombi. “Le mie scelte sono sempre dettate dal cuore, dalla passione, dal fare quel che mi piace e che mi fa star bene – afferma la Cuccarini – Ora sono davvero felice di riprendere uno spettacolo che mi ha dato tanta soddisfazione”. Sempre Colombi in cabina di regia per il musical ‘Elvis’, mentre sarà Andrea Ortis a dirigere ‘La Divina Commedia Opera Musical’ con suoi testi e musiche di Marco Frisina.

La carrellata dei musical proseguirà dal 27 febbraio al 10 marzo con la novità ‘Mare fuori’ tratta dalla famosa serie tv targata Rai, per la regia di Alessandro Siani. Quindi, sarà il turno della Compagnia della Rancia per un altro storico titolo in cartellone, ‘Grease’ di Jim Jacobs e Warren Casey nell’adattamento e regia di Saverio Marconi. Si chiude ad aprile con il ritorno di ‘Vlad Dracula’ scritto e diretto da Ario Avecone e con ‘Saranno Famosi’ con Lorenza Mario e un totale di 24 artisti sul palco fra attori, cantanti e ballerini, per la riedizione di ‘Fame’, che il 12 maggio dopo cinque repliche farà chiudere il sipario sulla stagione.

Ai musical, si affiancano gli show dei ‘grandi mattatori’ come evidenzia il cartellone: il primo ad esibirsi sarà il duo Pio & Amedeo per il loro ‘Felicissimo Show’. Poi, fra gli altri: Andrea Pucci con ‘C’è sempre qualcosa che non va’; S

imone Cristicchi con ‘Franciscus, il folle che parlava agli uccelli’ in occasione degli 800 anni dalla nascita di San Francesco d’Assisi, che l’artista definisce come “il più evocato e il meno applicato fra i santi, forse perché predilige i fatti ai grandi discorsi…”; Alessandro Siani con ‘Extra libertà’; Virginia Raffaele che torna con il suo ‘Samusà’ in cui rievoca il suo passato nella famiglia circense; Edoardo Leo con ‘Ti racconto una storia’; Angelo Duro per ‘Sono cambiato’. E ancora, la danza con il ‘futuro Festival’. E infine i concerti di Elio e le Storie tese, della Premiata Forneria Marconi con ‘Pfm canta De Andrè’, con Mario Biondi, Pupo, Loredana Bertè: anche musicalmente, ce n’è davvero per tutti i gusti…

(di Enzo Bonaiuto)