Muschio Selvaggio, i vip che hanno detto no e quelli che Fedez non vuole

In tre anni il podcast Muschio Selvaggio è diventato un appuntamento fisso e non solo per i fan di Fedez. Più di un milione di iscritti al canale YouTube, mezzo milione di follower su Instagram e centinaia di migliaia di visualizzazioni ad ogni video già nei primi giorni di pubblicazione, questi sono solo alcuni numeri del progetto di Fedez e Luis Sal. Parte del successo di questo podcast è dovuta anche alla varietà degli ospiti, che spaziano da Mauro Biglino (e le sue interessanti tesi sugli antichi astronauti), Donatella Versace, Roberto Bolle a Belen.

In una diretta di stamani, Fedez ha svelato chi sono i vip che gli hanno detto di no, chi sogna di intervistare presto e chi invece non vorrebbe mai. Tra quelli che di sicuro non vedremo a Muschio Selvaggio c’è Adinolfi (e menomale).

“Abbiamo un nuovo ospite questa settimana. Però poi ho stoppato perché facevo troppe puntate insieme e poi mi rimanevano incastrate e preferisco farle fresche e rilasciarle. Se torno ad X Factor per la prossima stagione? Sì, non so se potevo dirlo, ma sì tornerò.

Ospiti internazionali che vorrei intervistare a Muschio? Mi piacerebbe molto avere i Blink, perché sono super fan e avrei moltissime cose da chiedere. Mia Khalifa anche lei spaccherebbe. Anche Travis Scott sarebbe bello, ma gli americani sono difficili. Non hanno molta voglia di essere intervistati? Mi chiedete di Ligabue, sì anche lui mi piacerebbe averlo. Machine Gun Kelly è fattibile, ci posso riuscire. Harry Styles ci sto lavorando. Con lui non è semplice, ma posso riuscirci.Se lui va a fare promo in radio, in questo momento il podcast è forte tanto da poter averlo. La discografica gli consiglierebbe di venire. Giuseppe Simone? No raga dai.

Rocco Siffredi? Abbiamo provato ad invitarlo ragazzi. Lui ci ha chiesto gli sghei, ma noi non paghiamo gli ospiti. Adinolfi? Ma anche no! Ibra? Già invitato, ma non viene. Valentino Rossi l’ho invitato, c’ho provato per un anno, ma non è mai venuto anche lui. Elon Musk? Stavo per intervistare la madre, ma non siamo riusciti ad incastrare le date. Se Vasco Rossi verrebbe? No, già provato e non viene. Poi fate dei nomi che non leggo nemmeno perché sono di persone che sono qui a guardare la diretta e non aspettano altro che io li nomini per ricondividere.

Mari De Filippi? C’ho già provato, l’anno scorso ci sarei riuscito se fossi andato io a Roma. Ovvio che l’ho già contattata, io mi impegno tanto per la trasmissione”.