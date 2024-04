Titolo: ASPIRANTE MANUTENTORE con diploma tecnico



Azienda: Leolandia



Descrizione:: , la meta ideale per trascorrere momenti di divertimento in famiglia. Leolandia ricerca Aspirante Manutentore con diploma… e straordinaria delle giostre e delle infrastrutture del parco. Competenze richieste: diploma in discipline tecniche (elettrica…



Luogo:: Capriate San Gervasio, Bergamo

Navigazione articoli