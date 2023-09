Mostra Venezia 2023, Mr Rain: "Il cinema è uno dei miei sogni" – Video

Mr Rain ospite alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 per la presentazione di ‘A voce Nuda’, un corto diretto dal 29enne Mattia Lobosco, presentato da One More Pictures e Rai Cinema e realizzato con la collaborazione della Polizia di Stato sul tema del ‘sextortion’. La colonna sonora scelta è proprio ‘Supereroi’ di Mr Rain, il brano con cui l’artista si è classificato terzo a Sanremo 2023.

“Il cinema? È senz’altro uno dei miei sogni. Mi piacerebbe girare un corto, un film. Sicuramente sì, è uno dei miei sogni, mi piacerebbe partecipare più attivamente. Chissà, vediamo”, dice all’Adnkronos Mr Rain. “La cosa che mi ha spinto a sposare in totale questo progetto è sicuramente il tipo di messaggio che lancia questo corto – spiega – perché lo sento molto affine al mio modo di fare musica. Ovvero una cosa che può fare veramente tanto bene, ed è molto coerente anche con il significato stesso di ‘Supereroi’, quindi mi sono trovato proprio nella mia ‘comfort zone’. Amo quando l’arte cerca di istruire, di sensibilizzare raccontando cose che magari non raccontano in tanti. Quindi è stata una bellissima esperienza, è la mia prima volta qui a Venezia e spero di farlo altre 100mila volte”, aggiunge Mr Rain. (dall’inviata Ilaria Floris)