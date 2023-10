Morta Lorenza Cingoli, autrice de L'albero Azzurro e la Melevisione: aveva 58 anni

Ha realizzato anche fiction per ragazzi e romanzi per giovanissimi. Lavorò anche con Dario Fo per il cartoon ‘Johan Padan a la descoverta de le Americhe’

Morta Lorenza Cingoli, autrice de L’Albero Azzurro e la Melevisione. In un comunicato Rai Kids e tutta la comunità della tv per ragazzi italiana piange la scomparsa della 58enne, definita “autrice brillante, persona vivace e compagna di lavoro di grande professionalità, ricordandone l’entusiasmo e la dedizione alla scrittura di racconti, libri e programmi dedicati ai più piccoli”.

Autrice di trasmissioni che hanno segnato la storia della Tv per ragazzi come ‘L’Albero Azzurro’ e ‘La Melevisione’, si è distinta anche come sceneggiatrice di film, come il cartoon ‘Johan Padan a la descoverta de le Americhe’ insieme a Dario Fo, o come il lungometraggio ‘Berni e il giovane faraone’, ambientato nelle sale del Museo Egizio di Torino, insieme a Martina Forti, oltre che di serie di fiction per ragazzi e soprattutto di libri e racconti per giovani e giovanissimi.

Fino a questi ultimi mesi di lavoro per la scrittura del programma ‘Calzino’, la sede Rai di Torino è stata la sua ‘casa’, il luogo dell’impegno e del confronto, il luogo delle amicizie e delle collaborazioni. I suoi programmi continueranno per anni a divertire ed educare le nuove generazioni.