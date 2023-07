Mondiali scherma 2023, fiorettiste azzurre travolgono il Giappone e volano in finale

In arrivo un’altra medaglia pregiata per la scherma italiana ai mondiali di Milano: le fiorettiste azzurre travolgono il Giappone nella prova a squadre e volano in finale da campionesse in carica. Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo dominano le avversarie giapponesi con un perentorio 43-30 e ora aspettano il risultato tra Francia e Usa per sapere chi affronteranno in finale questo pomeriggio.

SPADA A SQUADRE MASCHILE

Spadisti azzurri in finale nella prova a squadre ai mondiali di scherma in corso a Milano. Italia-Venezuela finisce 35 stoccate a 23. Nel tardo pomeriggio gli azzurri sfideranno la Francia per l’oro.