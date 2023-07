Sesta giornata dei Mondiali di nuoto 2023 in corso a Fukuoka, in Giappone. Niente podio, come pronosticato alla vigilia, per l’italia nella staffetta 4×200 stile libero: quinto piazzamento per De Tullio, Megli, Ciampi e Di Cola. Gli azzurri hanno chiuso con 7’03″95. Oro per la Gran Bretagna, argento per gli Stati Uniti, bronzo per l’Australia.

Simona Quadarella, dopo la medaglia d’argento nei 1500 stile libero, si è invece qualificata per la finale di domani con il sesto tempo (8’21”65). Miglior tempo per l’americana Katie Ledecky in 8’15”60, seguita dalla cinese Li Bingjiie in 8’20’’51 e dalla neozelandese Erika Fairweather in 8’21”06.

Nei 50 stile libero Leonardo Deplano riesce a centrare la qualificazione per la finale con il sesto tempo complessivo. L’azzurro aveva chiuso al terzo posto la sua batteria. Fuori Lorenzo Zazzeri, solo 30° in 22”28.

Non stacca il pass per la finale neanche la tricampionessa europea dei 200 dorso Margherita Panziera che la sua semifinale al sesto posto con un tempo, 2’10″65. Non passano neanche Federico Burdisso 20° e Piero Codia 21° nei 100 farfalla rispettivamente in 51”98 e 52”01.

“Sono molto delusa, la preparazione è stata terribile per vari problemi di salute. Ho voluto provarci nell’ultimo mese, spuntando lacrime e sangue per trovare una condizione che pensavo fosse arrivata. Nel nuoto bisogna faticare giorno dopo giorno per stare al top e quest’anno non è stato così”, ha detto Margherita Panziera a Sky Sport dopo l’eliminazione.