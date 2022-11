Minecraft e Burberry, collaborazione nel videogioco e negli store fisici

Mojang Studio ha annunciato una partnership con Burberry per Minecraft, che ha dato vita a un DLC gratuito già disponibile sul Minecraft Marketplace, insieme alla capsule collection in edizione limitata. Il DLC Burberry: Freedom to Go Beyond permette ai giocatori di assumere il ruolo di un moderno esploratore che mira a riportare l’armonia nei quattro regni ispirati agli elementi. Ogni esploratore può vestirsi con le 15 skin Burberry che riprendono lo stile del popolare brand anglosassone. Progettato in collaborazione con Blockception, creatore partner di Minecraft, il DLC è ricco di riferimenti creativi al brand Burberry. Collegando il mondo digitale e quello fisico, Burberry e Minecraft incoraggiano le community a esprimere se stesse non solo nel gioco, ma anche con la capsule collection che sarà disponibile su Burberry.com e in store fisici selezionati. La capsule collection comprende articoli per uomo e donna, tra cui le icone Burberry, dal Trench Waterloo e il Car Coat alle felpe, con e senza cappuccio, ai cappelli e le sciarpe con la stampa del logo. Questi capi sono impreziositi da scene di paesaggi virtuali, dalla grafica della creatura Creeper di Minecraft e da riproduzioni pixelate del monogramma Thomas Burberry impreziosite da ricami floreali.