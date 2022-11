PlayStation 5 arriva a 25 milioni di console nel mondo

Sony ha annunciato che ha distribuito 25 milioni di PlayStation 5 dal lancio, avvenuto a novembre 2020. Nonostante le difficoltà nella catena produttiva e il recente aumento di prezzo della console, la macchina ha venduto 3,3 milioni di pezzi nel trimestre conclusosi il 30 settembre 2022, si tratta dello stesso numero di console spedite nel corso dello stesso periodo nel 2021. Inoltre, Sony ha fatto sapere che ci sono 45,4 milioni di abbonati al servizio online PlayStation Plus, 1,8 milioni in meno rispetto ai 47,2 milioni dello stesso periodo l’anno scorso. Durante il trimestre finito a settembre, Sony ha venduto 62,5 milioni di console tra PS4 e PS5, 13,9 milioni in meno rispetto ai 76,4 milioni dello stesso periodo lo scorso anno. I titoli first party, cioè i videogiochi prodotti direttamente da Sony, hanno venduto 6,7 milioni di copie. Il 63 per cento delle vendite software è stato digitale, un aumento rispetto al 62 per cento dello scorso anno.