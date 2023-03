Mina, Ti amo come un pazzo: uscita e tracklist

Mina, Ti amo come un pazzo: il nuovo album di inediti della cantante, con all’interno il duetto con Blanco.

La notizia era nell’aria e finalmente è stata anche confermata. Sta per arrivare un nuovo album di inediti di Mina, il primo a distanza di quattro anni da quello in collaborazione con Ivano Fossati. Un lavoro atteso da tutti i suoi fan e anche dai più giovani, visto che conterrà la già pubblicizzata collaborazione con Blanco. Scopriamo insieme tutti i dettagli su Ti amo come un pazzo.

Mina, Ti amo come un pazzo: il nuovo album

In arrivo su etichetta PDU Music, il nuovo album della Tigre di Cremona è stato annunciato nello stesso giorno del nuovo album di Blanco. E non può essere un caso. I due album sono infatti accomunati dalla presenza nella loro tracklist della loro prima collaborazione.

Mina

Il legame tra i due dischi è stato confermato anche dalla data di uscita. I due album non si ‘calpesteranno i piedi’, come prevedibile. Mentre l’album del cantautore più apprezzato della Generazione Z è atteso per il 14 aprile, il nuovo progetto discografico della voce italiana più amata di tutti i tempi è in arrivo il 21 aprile.

La tracklist di Ti amo come un pazzo

Non conosciamo ancora molti dettagli sul nuovo progetto dell’artista di Cremona, ma sappiamo che proporrà al suo interno molte canzoni dalle atmosfere diverse, con le consuete contaminazioni che hanno contrassegnato questa fase matura della carriera di Mina. Il disco sarà disponibile in formato CD, vinile e in digitale.

Oltre al brano Un briciolo di allegria, in cui unirà la sua voce a quella di Blanco, sappiamo che il nuovo album conterrà anche la canzone scelta dal regista Ferzan Ozpetek per il suo nuovo film, che arriverà nelle sale italiane nel prossimo Natale. Tutti gli altri dettagli saranno diffusi solo il giorno prima dell’uscita del disco.