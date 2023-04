Gabry Ponte, concerto al Forum di Milano: data e biglietti

Gabry Ponte, concerto a Milano: la data e i biglietti del live al Forum del dj torinese nel 2024 per i 25 anni di carriera.

Da quasi 25 anni è sulla cresta dell’onda, conosciuto ovunque come uno dei dj di maggior talento al mondo. E adesso è pronto a celebrare la sua immensa carriera attraverso un live da non perdere. Gabry Ponte si è fatto un grande regalo, enorme, per il suo compleanno. Ha annunciato infatti, nel giorno in cui ha compiuto 50 anni, l’arrivo del suo primo concerto da solista in una location in cui si è fatta la storia della musica: il Mediolanum Forum di Milano.

Gabry Ponte al Forum nel 2024

Cinquanta e non sentirli, per il dj degli Eiffel 65, uno degli artisti italiani di maggior successo a livello mondiale, come dimostrano anche i tanti concerti che continua a tenere all’estero (quest’estate parteciperà ad esempio al Tomorrowland).

Gabry Ponte

Quale momento migliore per festeggiare una carriera straordinaria, se non questo? Il 20 aprile Gabry ha reso noto ai suoi fan un evento storico, straordinario, in arrivo a inizio 2024. Per celebrare i primi 25 anni di attività, sarà protagonista di un grande concerto al Mediolanum Forum di Milano. La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è il 27 gennaio 2024. Biglietti in vendita sul circuito TicketOne e in tutti gli altri rivenditori autorizzati.

La scaletta del concerto

Non conosciamo ancora quali saranno i brani che verranno suonati dal dj torinese nel corso del suo mega show, ma sappiamo che all’interno della scaletta ci saranno tutti i maggiori successi di questi venticinque anni, canzoni con cui ha fatto ballare generazioni e generazioni di persone in tutto il mondo.

Brani amati da tantissime persone, come confermato dal numero degli ascoltatori sulle piattaforme streaming a livello globale, arrivato ad oltre 15 milioni mensili su Spotify in queste settimane, a dimostrazione di un successo davvero straordinario.