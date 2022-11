Milano, manifestazione oggi per la pace in Ucraina

Manifestazione a Milano a sostegno del popolo ucraino, organizzata dal Terzo Polo all’Arco della Pace. Diversi gli esponenti politici presenti, tra cui il leader di Azione Carlo Calenda e quello di Italia Viva, Matteo Renzi, il capogruppo alla Camera di Iv-Azione Matteo Richetti, il senatore dem Pier Ferdinando Casini, il presidente di Italia Viva Ettore Rosato e la ex ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

Atteso anche il leader di Azione Carlo Calenda. Tra gli interventi dal palco, è particolarmente atteso quello di Letizia Moratti. Proprio per la sua partecipazione alla manifestazione odierna, l’ormai ex vicepresidente della Regione Lombardia, ieri è stata oggetto di forte critiche provenienti dal centrodestra che la ha accusata di aver rinnegato il suo passato politico per il suo desiderio di correre alle prossime elezioni regionali come candidata alla guida del Pirellone.

Accolta sotto al palco dagli organizzatori, la ex vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti ha incontrato Carlo Cottarelli, oggi da molti definito candidato in pectore del Pd per la guida della Lombardia alle prossime elezioni regionali. Tra di loro una cordiale stretta di mano. Poco prima, rispondendo ai giornalisti, l’ex commissario alla spending review si era detto disponibile a parlare con Moratti per discutere dell’eventuale ticket tra di loro, auspicato dal leader di Azione Carlo Calenda.

CALENDA – “C’è una definizione per Giuseppe Conte: si chiama qualunquismo, e nella cultura italiana il qualunquismo è di destra, non c’entra niente con la sinistra” ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda. “Conte – ha spiegato Calenda – è stato con Salvini quando era Putinista, è filo Trumpiano, ha firmato la via della seta con i cinesi e poi ha deciso che è progressista. Adesso ha deciso che è pacifista, domani deciderà che è comunista e tra quattro giorni diventerà nazionalista”.

“Non dirò una parola sulla questione delle regionali in Lombardia, siamo qui per l’Ucraina. Bello che ci sia Letizia Moratti in piazza, non è un monopolio della sinistra” ha detto in merito all’adesione dell’ex vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti. “E’ importante – ha spiegato Calenda – che ci siano personalità che vanno oltre gli schieramenti politici ma questa manifestazione non deve essere politicizzata”.