Milan, allarme Giroud: salta il Napoli?

C’è preoccupazione in casa Milan per le condizioni di Olivier Giroud. L’attaccante rossonero, toccato duro da Kim all’andata a San Siro, ieri non ha concluso la seduta e avverte ancora dolore al tendine d’Achille della gamba sinistra.

Nell’ottica dell’ampio turnover di Pioli a Bologna il francese non ha giocato al Dall’Ara, ma a preoccupare lo staff rossonero è il fatto che Giroud non abbia concluso l’allenamento all’indomani del pareggio in Emilia.

Situazione da valutare nelle prossime ore, anche se l’attaccante dovrebbe stringere i denti e farcela, anche perché le alternative da Origi a Rebic hanno deluso anche contro i rossoblu.

Sarà decisivo comunque l’ultimo allenamento che svolgerà il calciatore. Qualora non dovesse farcela, favorito Rebic per una maglia da titolare.

Fantacalcio.it per Adnkronos