Le ultime su Dybala e Abraham. Milan, Giroud recuperato

Roma, Dybala sta meglio

Dopo gli esami che hanno escluso lesioni all’adduttore, Dybala viaggi a pieno ritmo verso il recupero lampo. Dopo aver alzato bandiera bianca durante la gara d’andata contro il Feyenoord, l’argentino viaggia spedito per giocare il ritorno contro gli olandesi. Al momento non c’è certezza, ma le ultime notizie da Trigoria sembrano essere incoraggianti. L’argentino verrà valutato di giorno in giorno dallo staff medico.

Dopo il gol di ieri, Tammy Abraham sembra definitivamente pronto per scendere in campo anche nel match europeo. La Roma, sul proprio profilo Twitter, ha postato un video che ritrae il giocatore durante l’allenamento, in palestra ed in campo, con il resto dei compagni di squadra. Dunque, sembrano essere alle spalle i problemi fisici che avevano fatto scattare l’allarme tra i fantallenatori.

Bologna, le ultime su Arnautovic e Cambiaso

Il Bologna di Thiago Motta è al lavoro in vista del match contro il Verona di Marco Zaffaroni. Gli emiliani si sono ritrovati a Casteldebole anche questa mattina per la consueta seduta di allenamento.

Ancora assenti Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic, alle prese con lavoro differenziato in campo. I due calciatori proveranno a recuperare per la 32.a giornata, quando i rossoblù affronteranno la Juventus.

Napoli, aggiornamenti su Simeone

Il Napoli di Luciano Spalletti è al lavoro per preparare il match contro il Milan di Stefano Pioli, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Anche questa mattina la squadra si è radunata all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno in vista del match contro i rossoneri, in calendario domani sera alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona.

Direttamente dall’infermeria arrivano buone notizie: oltre a Gaetano completamente recuperato, prosegue il lavoro Giovanni Simeone. L’attaccante argentino, oltre alle terapie, ha svolto allenamento personalizzato in campo.

Milan, convocati Giroud e Thiaw

Buone notizie per Pioli dopo l’allarme scattato in mattinata. Giroud e Thiaw sono recuperati e sono stati convocati per il match in programma domani sera contro il Napoli. Questa la lista completa.