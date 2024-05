Micro GPS Tracker,Mini GPS Magnetico Successivo Anti-Vol in tempo reale, Tracker GPS per Borsa Borse Cartavoli Documenti Importanti Perso Alta Sensibilità Finder Posizionamento Multimode

57,98€

Descrizione prodotto

MINI DESIGN – la dimensione del mini localizzatore GPS multifunzione è 5,5 * 3,6 * 2,1 cm e il peso è di soli 58 g. Il mini design portatile può essere applicato a qualsiasi auto, borsa, borsa da scuola per bambini, valigia, ecc.POSIZIONAMENTO AUTOMATICO – tracciamento in tempo reale (supporta APP Android/iOS, Web/WAP), modalità di posizionamento multiple, L’errore è preciso a cinque metri e la posizione GPS può essere ottenuta in qualsiasi momento.NESSUN ABBONAMENTO RICHIESTO – l’APP FREE ti supporta per l’uso permanente, inclusa la creazione di un account per gestire più dispositivi contemporaneamente, il che è molto adatto a famiglie o aziende! Non limitare gli utenti che accedono contemporaneamente!TRACCIA STORICA – La traccia storica del dispositivo può essere tracciata tramite piattaforma web e APP fino a 6 mesi! Seleziona il periodo di tempo che desideri visualizzare per riprodurre la traiettoria storica dell’auto.Disponibile in tutto il mondo – il GPS può essere utilizzato perfettamente in 128 paesi in tutto il mondo e il servizio clienti 24 ore su 24 risolverà tutti i tuoi problemi!

Monitoraggio ambientale

Attivare la funzione di monitoraggio ambientale inviando il comando SMS [monitor123456],

e dopo aver ricevuto il [monitor ok].

Finché chiami il numero di telefono della carta SIM nel GPS, puoi sempre sentire i suoni ambientali attorno al GPS.

MINI SIZE

Dimensione del mini localizzatore GPS multifunzione è 5,5 * 3,6 * 2,1 cm e il peso è di soli 58 g. Il mini design portatile può essere applicato a qualsiasi auto, borsa, borsa da scuola per bambini, valigia, ecc.

Geo-Fence

E possibile impostare il dispositivo in modo da stabilire un’area sicura come geo-fence sull’APP per limitare i movimenti all’interno dell’area. Se il dispositivo lascia l’area, l’APP invierà un messaggio di avviso sul telefono cellulare e invierà anche un messaggio SMS al numero autorizzato.

Gestione contemporanea

Tu e la tua famiglia potete ottenere informazioni sulla posizione GPS in tempo reale tramite APP, sito Web e SMS contemporaneamente. Avere più unità GPS può essere gestita con lo stesso account, basta contattare whatsapp+86 131 6387 6423 per creare un account.

Traiettoria storica semestrale

Il GPS non solo supporta il monitoraggio in tempo reale, ma salva anche sei mesi di record storici GPS per impostazione predefinita nell’APP.

Devi solo selezionare una data. Puoi visualizzare il percorso di guida online in qualsiasi giorno entro sei mesi tramite l’APP e è possibile scaricare direttamente i record del file tramite il sito Web.

(Puoi contattare whatsapp+86 131 6387 6423 per eliminare)

Allarme di movimento

Imposta facilmente più allarmi, come gli allarmi di movimento, sull’app.

Inviando l’istruzione SMS [move123456], dopo l’impostazione corretta, finché il GPS rileva il movimento dell’auto, invierà un SMS di allarme al numero di amministratore impostato.

Allarme di eccesso di velocità

Imposta facilmente più allarmi, come gli allarmi per eccesso di velocità, sull’app .

Impostando una velocità massima sicura sull’APP, dopo che l’impostazione è corretta, fintanto che il GPS rileva che l’auto sta superando questa velocità, verrà generata una notifica sull’APP e verrà inviato un SMS di allarme a il numero amministratore impostato.

Allarme antifurto

Imposta facilmente più allarmi come gli allarmi a vibrazione sull’app.

Attivando l’allarme vibrazione antifurto sull’APP, una volta che un ladro tenta di rubare la tua auto, il GPS genererà immediatamente un allarme vibrazione per avvisarti dopo aver sentito la vibrazione dell’auto. Il messaggio verrà generato sull’APP e verrà inviato un SMS di allarme a il numero amministratore impostato.

Allarme di caduta

Imposta facilmente più allarmi come l’emissione di allarmi sull’app.

È possibile attivare l’allarme di spargimento tramite l’APP. Se si attacca il GPS alla superficie del ferro, nel caso in cui il GPS subisca una forte vibrazione e si stacchi, verrà generato un messaggio sull’APP e verrà inviato un SMS di allarme al numero di amministratore impostato.

Allarme di movimento

Allarme di eccesso di velocità

Allarme antifurto

Allarme di caduta

NOTA

1.Necessità di acquistare una scheda SIM che supporti la rete GSM/2G, consigliamo Vodafone, Iliad, Wind, Things mobile, ecc. 2.GPS TRACKER non supporta le schede SIM a dati singoli poiché la configurazione deve essere eseguita tramite SMS. 3.Se non si riceve risposta al comando del messaggio di testo, annullare il PIN e annullare la segreteria.

Peso: 58g Precisione GPS: 5 m Ingresso: 5 V-1 A Uscita: 110 – 220 V Batteria ricaricabile: 1500 mAh Tempo di attesa: 25 Giorni

