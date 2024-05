i Surface con l’IA saranno più potenti dei MacBook Air M3

Portatili, potenti e affidabili, ma soprattutto migliori quasi ovunque rispetto alle migliori proposte portable di Cupertino: questo, ma non solo, è il succo di quanto emerso in queste ore in merito ai nuovi AI PC con Copilot+ della gamma Microsoft Surface.

Invitati a condividere i dati sulle performance, i ragazzi di The Verge hanno mostrato quanto la compagnia di Redmond sia fiduciosa delle prestazioni e dell’affidabilità dei prossimi dispositivi Surface, al punto da paragonarli ai MacBook Air M3, tra i migliori ultraportatili sulla piazza.

Alimentati dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon X Elite, i Surface Laptop AI sembrano avere le carte in regola per competere già a partire dai benchmark sintetici, dove riescono a tenere a debita distanza gli ultraportatili Apple praticamente in ogni scenario. Su Cinebench 2024 (Multithread), ad esempio, il Surface Laptop raggiunge 980 punti contro i 650 dell’Air M3, mentre su Geekbench 6 i punti sono 14.000 contro 12.000.

Sorprendentemente, il nuovo processore di Qualcomm sarebbe in grado di offrire anche una maggiore efficienza, portando l’autonomia a quasi 17 ore contro le circa 15:30 del MacBook Air nella navigazione. Nell’utilizzo multimediale, invece, si sale a 20 contro circa 18 ore.

Neanche a dirlo, negli applicativi IA la supremazia sarà totale: su Procyon AI il nuovo Surface Laptop riesce a raggiungere 1.745 punti, contro gli appena 889 dell’Air M3.

Insomma, la nuova proposta di Microsoft sembra avere le carte in regola per convincere e, forse, per riuscire a rendere Windows on ARM una strada davvero percorribile.