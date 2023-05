Marozsan show al Foro Italico: chi è il 'carneade' che ha battuto Alcaraz

Fabian Marozsan è il ‘carneade’ ungherese che ha eliminato lo spagnolo Carlos Alcaraz, al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2023. Il 23enne ungherese, numero 135 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, al Foro Italico ha battuto l’iberico per 6-3, 7-6 (7-4), dopo un’ora e 42 minuti. Marozsan, di fatto, a Roma ha iniziato la sua carriera nel circuito Atp. L’allievo dei coach Mark Pataki e Miklos Palagyi prima di sbarcare a Roma aveva perso entrambi i match disputati nel circuito senza mai arrivare nel main draw. Sulla terra rossa capitolina ha rotto il ghiaccio. Ha superato le qualificazioni e nei primi 2 turni ha battuto il francese Corentin Moutet e il ceco Jiri Lehecka, rispettivamente 67 e numero 39 del mondo. Quindi, al terzo round, ha avuto la meglio su Alcaraz, aggiungendo una perla al suo brevissimo curriculum.

Dal 2017 al 2021 ha disputato tornei Futures e Itf con 5 titoli e un record complessivo di 101 vittorie e 63 sconfitte. Nel 2022 ha iniziato a giocare gli Atp Challenger vincendo il primo torneo a Banja Luka e chiudendo l’anno al 172esimo posto nel ranking. Nel 2023, Marozsan vanta un record di 14-9 nei Challenger e si è imposto nel torneo di Antalya.

Marozsan ha iniziato a giocare a tennis all’età di 5 anni, spinto dal padre. E’ cresciuto con Rafa Nadal come idolo, con il rovescio bimane e con un gioco adatto soprattutto alla terra rossa. Nella sua scheda – accanto al ‘debole’ per il goulash, le bevande gassate e la cioccolata – spicca la passione per il basket e per le auto. I film preferiti sono quelli della saga Fast and Furious, l’attore preferito è Jason Statham.