Mariah Carey alla conquista della Billboard con All I Want For Christmas: quanto guadagna con la hit natalizia

Come ogni anno la regina del Natale è arrivata a reclamare il suo trono. Mariah Carey ha già iniziato la scalata verso la vetta della Billboard Hot 100, questa settimana è entrata nella top 10 e si è piazzata alla quinta posizione con la sua All I Want For Christmas Is You. Riuscirà Mariah nelle prossime settimane a scalzare Taylor Swift dalla 1?

Despite several unprovoked attacks on Mariah in recent weeks from unknown Christmas singers and 90’s R&B fads, “All I Want For Christmas Is You” is at #5 this week on the Billboard Hot 100. #QueenofChristmas #MariahSZN pic.twitter.com/afwDUKLJO7 — Mariah Carey’s Legacy (Fan Page) (@MariahLegacy) November 29, 2022

Taylor Swift continues her hold atop the #Hot100 while Mariah Carey’s “All I Want For Christmas Is You” returns to the top 10. #BillboardNews pic.twitter.com/qHQzVQb1q0 — billboard (@billboard) November 28, 2022

‘All I Want For Christmas Is You’ by Mariah Carey officially re-enters the Top 10 of the Billboard Hot 100 at #5. pic.twitter.com/w0VT27xOo4 — Pop Base (@PopBase) November 28, 2022

Mariah però due anni fa ha voluto farci sapere che non fa i big money con All I Want For Christmas: “Wow, so che le persone pensano che io stia facendo tanti soldi (però vi svelo un piccolo segreto: gli artisti guadagnano molto poco dagli streaming) ma la vera ragione per cui sono oggi qui piena di stupore e gratitudine è vedere la gioia che questa piccola canzone che ho scritto porta alle persone. Grazie e buon Natale a tutti“.

Mariah Carey, quanto guadagna da All I Want For Christmas?

Secondo Il Fatto Quotidiano la Carey guadagnerebbe circa 500/700.000 € ogni anno dalla sua hit natalizia: “Grande successo, grandi guadagni. Ogni dicembre, solo grazie alle royalties di “All I Want For Christmas Is You”, Mariah Carey guadagnerebbe una cifra che si aggira tra i 500 e i 700mila euro. Quindi si stima un guadagno di 19 milioni di euro nei 27 anni di vita della canzone“.

