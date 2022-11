La Goich confessa: “Ho avuto fidanzati molto più giovani, li ho lasciati tutti io”

Da amicizia speciale ad innamoramento il passo è stato breve, alla fine Wilma Goich ha ammesso di provare dei sentimenti per Daniele Dal Moro. Ieri notte Nikita Pelizon ha cercato di indagare ed ha chiesto alla cantante se accetterebbe di avere una relazione fisica con il gieffino, ma la Goich ha risposto di no: “Non è che penso a Daniele a livello fisico. Io ho dei principi morali. Sono una donna di una certa età e con un cervello che funziona“. Nikita però ha messo all’angolo Wilma: “Scusa però tu mi hai detto che hai avuto ragazzi che avevano 20 e 30 anni meno di te“.

Wilma Goich ha spiegato che i suoi ex più giovani sono stati lasciati tutti da lei. Uno in particolare non accettava la rottura e si piazzava davanti al portone.

“Si sono stata con ragazzi di 20 e 30 anni meno e ci sono stata molto tempo tra lascia e prendi. Sono sempre stati lasciati da me. Dicevo loro ‘ma che cavolo vi racconto’. Uno di loro mi diceva ‘ma io sono, io, io sono innamorato di te e ti amo’. In quattro anni l’ho lasciato venti volte. Lui stava sotto al portone ad aspettarmi. Io imperterrita a dirgli di no, che non volevo più quella storia, gli dicevo ‘non voglio più stare con te basta’.

Uno di loro era proprio innamorato e io gli spiegai come mai non potevamo più stare insieme. Con calma gli dissi ‘ma che ti racconto che quando tu sei nato io ero già una donna sposata’. Per questo poi è finita. Perché a un certo punto cosa dovevano dirmi? Quindi è finita e va benissimo”.