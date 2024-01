Il Festival di Sanremo 2024 deve ancora iniziare e già la stampa si sta chiedendo: chi condurrà l’edizione 2025? Al contrario di altri programmi, infatti, l’organizzazione di Sanremo è molto importante e va fatta con largo anticipo. Questa settimana il settimanale Chi ha fatto i nomi di un terzetto inedito: Carlo Conti, Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino. Ma andiamo per gradi.

Prima è stato chiesto ad Amadeus se avesse intenzione di condurre anche il prossimo anno, ottenendo come risposta quella che già aveva dato settimane fa ad altri organi di stampa, ovvero: al momento direi di no, ma vediamo come va l’edizione 2024.

“Ho detto “mi fermo a cinque” anche perché altrimenti Fiorello mi chiude in una stanza e butterebbe la chiave! Sono onorato del fatto che la Rai me lo abbia chiesto, mi lusinga. Ho detto, per una questione di rispetto, per non essere categorico: “Facciamo la settimana del Festival e poi ci sediamo e capiamo”. L’intenzione è di fermarmi a cinque consecutivi, già aver raggiunto il traguardo di personaggi del calibro di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore”.

Marcuzzi-De Martino a Sanremo 2025 al posto di Amadeus: l’ipotesi e il commento

Ed è a questo punto che il settimanale ha parlato di ipotesi.

“Ma il prode Ama potrebbe anche fermarsi un giro, e si farebbe il nome di Carlo Conti, quello più logico, che mette tutti d’accordo, visti anche i record d’ascolti dei suoi Festival. Conti potrebbe, in alternativa, fare il direttore artistico e lanciare sul palco un altro dei nomi del momento, Stefano De Martino, affiancato da una donna della musica, Alessia Marcuzzi”.

Carlo Conti ha condotto tre edizioni del Festival di Sanremo rispettivamente nel 2015, nel 2016 e nel 2017, per poi lasciare spazio alle due edizioni di Claudio Baglioni che hanno anticipato le cinque consecutive di Amadeus. Per Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, invece, si tratterebbe di un vero e proprio debutto.