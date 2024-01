Duetti a Sanremo durante la serata Cover: da Cocciante ai Boomdabash, la lista

Riccardo Cocciante, Boomdabash, Francesco Gabbani, Umberto Tozzi e Venerus (quest’ultimo l’ho dovuto googlare, chiedo venia): sono loro alcuni dei cantanti che saranno fra i protagonisti dei duetti durante la serata Cover del prossimo Festival di Sanremo. A spillare questo tea bollente è stato il portale ANSA che ha bruciato moltissime anteprime.

Alessandra Amoroso ha chiamato i suoi amici Boomdabash, Annalisa il duo queer La Rappresentante Di Lista, mentre per BigMama potrebbero arrivare “tre artiste emergenti”. Emma ha invece voluto al suo fianco Bresh, Fiorella Mannoia, invece, ha chiamato a rapporto Francesco Gabbani, ovvero colui che nel 2017 si inginocchiò davanti a lei dopo aver vinto il Festival di Sanremo.

Loredana Bertè porterà Venerus, La Sad – come già spoilerato – avrà Donatella Rettore, i The Kolors andranno col classico di Umberto Tozzi, mentre Maninni ha chiamato un vincitore, ovvero Ermal Meta, stessa cosa che ha fatto Il Tre che ha voluto Fabrizio Moro. E ancora: Gazzelle duetterà con Fulminacci, Irama con Riccardo Cocciante, Fred De Palma con gli Eiffel 65 e i BNKR44 con Nada. Chiude Geolier che per l’occasione ha deciso di far esplore Napoli chiamando a rapporto sia Luchè che Gigi D’Alessio.

Duetti a Sanremo, gli artisti ancora senza feat

Al momento restano ancora senza “feat” quindici artisti: Alfa, Angelina Mango, Clara, Dargen D’Amico, Diodato, Renga e Nek, Ghali, Il Volo, Mahmoo, Mr Rain, Negramaro, Ricchi & Poveri, Rose Villain, Santi Francesi e Sangiovanni. Quali saranno i loro duetti?

