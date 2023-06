Marco Mazzoli contro Gian Maria Sainato: “Femminiell, attore di telenovela”

Marco Mazzoli si è molto risentito della reazione piccata che ha avuto Gian Maria Sainato quando si è sentito dare della “donna” in diretta televisiva. Una battuta che lo speaker dello Zoo di 105 ha sicuramente fatto in buona fede, ma che trasuda anni ’80 da ogni poro e che avrebbe potuto e dovuto evitarla.

Gian Maria Sainato replica piccato a un’uscita di Marco Mazzoli https://t.co/udectqxMbL #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 19, 2023

Sainato immediatamente dopo il fattaccio su Twitter ha così sbottato: “Sono maschio e mi dovete dare del lui!“, prendendosela poi in un secondo momento con Vladimir Luxuria per non averlo difeso in diretta. L’opinionista, dal canto suo, si è giustificata dando una sua interpretazione alla battuta di Marco Mazzoli che avrebbe fatto il nome di Gian Maria Sainato all’indizio dato da Ilary Blasi “è una donna” non per prenderlo in giro, ma per dare una risposta surreale.

Gian Maria Sainato e Vladimir Luxuria: il botta e risposta in merito all’esternazione di Marco Mazzoli https://t.co/ji6DbNvmSu #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 20, 2023

Intervistato da Leggo, Marco Mazzoli se l’è così presa con il modello:

“Gian Maria, invece, è un attore di telenovela di pessime qualità che ha provato a farmi passare per bullo e omofobo. Lui si è dichiarato bisessuale, “femminiell”, non c’è mai stato l’intento di offendere la sua s3ssualità. Anche perché io mi sono affezionato a Cecchi Paone e Simone, ho costruito una suite per fargli fare l’amore. L’omofobia è la cosa più lontana da me. Usare questa cosa per cercare notorietà la trovo la cosa più squallida del mondo”.

In che senso quel “femminiell”?



Marco Mazzoli, le accuse di omofobia respinte anche al Corriere della Sera

“Ho avuto un litigio acceso con Gian Maria Sainato che ha cercato di far passare me e Paolo come due omofobi. Io omofobo? Ma se ho costruito un nido d’amore per la loro intimità, alla faccia di chi dice che sono omofobo”.

Ma se con Gian Maria Sainato non ha legato (o meglio, sembrava di sì prima della finale), con altri ci è diventato amico. “Dal giorno uno ho legato tantissimo con Pamela Camassa, Cristina Scuccia che adoro, Luca Vetrone e Andrea Lo Cicero“.