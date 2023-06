Rosa Chemical costretto a interrompere l’esibizione a Battiti Live

Ieri sera alla prima data di Battiti Live (dove si è esibita anche Annalisa) abbiamo rischiato di avere il sequel di ‘Blanco e le Rose’. Rosa Chemical è arrivato sul palco per cantare la sua hit sanremese Made In Italy. Dopo pochi secondi però l’artista ha iniziato a picchiettare il microfono: “Fermate, ferma, fermi, io non mi sento scusate, non sto sentendo, scusatemi“. Il pubblico ha continuato a cantare il pezzo e Chemical ha spiegato che non riusciva a sentirsi nelle cuffie. A togliere l’ospite dall’imbarazzo è arrivato il conduttore, Alan Palmieri, che si è scusato per l’inconveniente e poco dopo tutto è stato risolto. In questo caso però nessuna sclerata, come quella di Blanco.

Dopo l’esibizione il cantante ha spiegato a Elisabetta Gregoraci e Palmieri com’è nata l’idea di Made In Italy: “L’idea del pezzo è nata dal mio produttore che ha avuto questo lampo di genio di prendere questo pezzo di 70 anni fa, che ha fatto parte della storia della musica italiana e napoletana e ha deciso di dargli un nuovo significato più odierno e contemporaneo“.

