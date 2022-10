Manuel Bortuzzo lasciato tramite sms dalla fidanzata, ecco perché

Manuel Bortuzzo è di nuovo single, ma questa volta a lasciare non è stato lui tramite comunicato stampa diramato dall’ANSA, ma la sua ex tramite sms. A raccontare la storia è stata proprio lei, Angelica Benevieri, fra le pagine di MondoTv24.

“Io ho solo accennato qualche giorno fa di averlo lasciato per far calmare un attimo la situazione perché ho visto tanta gente agitata. Ora è il momento. È successo che quando tu dai tanto amore a una persona e in cambio ti trovi un pezzo di ghiaccio e che ti dimostra tutt’altro, se ne frega di avere una ragazza al suo fianco… Io gli voglio un bene dell’anima e gliene vorrò sempre. Ma ecco, forse in lui non è scattato quell’amore. Ci sta che magari una persona decide di stare con un’altra e alla fine vede di non essere innamorato. Quello che non ci sta è il rispetto nei confronti dell’altra persona, che può provare qualcosa. Bisogna dirlo, parlarne, di modo tale che quella persona si possa mettere l’anima in pace. Va bene così, succede”.

Il racconto di Angelica Benevieri è molto simile alla storia vissuta da Lulù Selassié. Anche qua Manuel Bortuzzo avrebbe fatto di tutto per allontanarla. “[…] che poi tu lo capisci, perché le attenzioni non sono più quelle di prima, non va bene. Alla fine ci sono arrivata io. Non mi sentivo più amata come mi sentivo prima”.

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri non si parlano più

A prendere la decisione finale è stata Angelica. I due ora non sono affatto rimasti in buoni rapporti.

“Purtroppo non siamo rimasti in buoni rapporti, io non ho avuto modo di poter parlare con lui, non ci sono state delle scuse da parte sua, non ho avuto la possibilità di vederlo di persona, lo ho lasciato tramite messaggio, una cosa un pò triste. Il GF Vip lo avevo guardato. So che lui ha i suoi momenti in cui va lasciato in pace. Secondo me è giusto che gli spazi vadano rispettati. Secondo me ha avuto troppa pressione, sono d’accordo. Però poi quando ho visto che quei comportamenti sono stati alla fine fatti anche nei miei confronti nonostante gli abbia dato tutti i suoi spazi, è andata comunque così. Credo che alla fine debba capire determinate cose di se stesso prima di decidere di affiancarsi ad una persona. Il problema si ripresenta, da come vedo”.

Un comportamento un po’ narcisistico forse?