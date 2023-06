Madonna ricoverata in terapia intensiva, slitta il tour mondiale

Madonna è stata costretta a posticipare il tour mondiale. La cantante è ricoverata in terapia intensiva per un’infezione batterica.

Brutte notizie per Madonna e tutti i suoi fan: il tour mondiale è stato rinviato. Purtroppo la cantante si trova infatti in questi giorni ricoverata in terapia intensiva in un ospedale di New York. L’annuncio è stato dato attraverso un post sui canali social della cantante dal suo storico manager, Guy Oseary. Non sono stati rivelati molti dettagli, ma si parla di una “grave infezione batterica” alla base del suo ricovero immediato e necessario in ospedale.

Madonna ricoverata in ospedale: come sta la cantante

L’iconica regina del pop avrebbe dovuto dare il via al suo tour mondiale il 15 luglio da Vancouver. Purtroppo però sarà costretta a rinviare tutti gli appuntamenti in programma a causa dell’infezione che l’ha colpita. Attualmente sarebbe ancora ricoverata in terapia intensiva, ma non in pericolo di vita.

Madonna

A poche ore dall’annuncio ufficiale, a svelare alcuni dettagli sul suo stato di salute è stato il portale di gossip americano Page Six. Secondo la nota testata, l’artista sarebbe stata provata priva di sensi durante il fine settimana nella sua abitazione e portata d’urgenza in ospedale, dove l’avrebbero anche intubata per farla riprendere dal suo stato.

Lo ha rivelato una fonte a lei vicina: “Madonna è rimasta intubata per almeno una notte prima di rimuovere il tubo, ma ora è vigile e si sta riprendendo“. Sembra anche che sua figlia Lourdes Leon le sia stata al fianco durante le ore più difficili.

Rinviato il tour di Madonna

Di tutto questo ovviamente non c’è traccia nello stringato comunicato ufficiale pubblicato dallo storico manager della cantante, in cui si legge solamente di una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva.

Secondo quanto riferito, la sua salute sta migliorando, la ripresa completa è prevista nei prossimi giorni ma in questo momento sono necessarie ancora delle cure mediche, ed è per questo che tutti i suoi impegni saranno sospesi: “Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli programmati“. Ricordiamo che il Celebration Tour di Madonna dovrebbe anche toccare l’Italia, in particolare Milano, il 23 e 25 novembre. Non sappiamo se le date cambieranno in seguito a quanto avvenuto.