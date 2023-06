Tiziano Ferro con Massimo Ranieri al concerto di Napoli

Tiziano Ferro ha ospitato Massimo Ranieri durante il concerto allo stadio Maradona di Napoli: i due hanno reso omaggio anche a Pino Daniele.

Continuano le grandi sorprese di Tiziano Ferro ai suoi fan in questo meraviglioso tour negli stadi. Se a Roma il cantautore di Latina si è fatto raggiungere sul palco da un grande amico come Jovanotti, a Napoli, nel suo primo concerto allo Stadio Diego Armando Maradona, non poteva che farsi accompagnare da un’icona della città partenopea, oltre che uno dei suoi grandi maestri: Massimo Ranieri. Una partecipazione che qualcuno aveva già previsto, dato il rapporto davvero affettuoso che lega i due artisti, ma che è riuscita comunque a fare centro e a regalare emozioni uniche a tutti i presenti.

Tiziano Ferro ospita Massimo Ranieri

Nel bel mezzo del suo concerto napoletano, Tiziano ha introdotto Massimo con questa frase: “Un uomo che non ha bisogno di presentazioni“. E in effetti così è stato. Il grande cantante e attore napoletano è infatti entrato sulle note della sua Perdere l’amore, accolto da una pioggia di applausi da parte del pubblico partenopeo.

Tiziano Ferro

“Siete meravigliosi. Grazie per questo affetto e per questo amore che date a questo meraviglioso ragazzo“, ha ringraziato Massimo, quasi commosso per l’entusiasmo generato anche dalla sua presenza. Ma le emozioni sono diventate ancora più profonde e sincere per il secondo brano interpretato insieme dai sue artisti. Una vera sorpresa che ha lasciato tutti i presenti senza parole.

Tiziano e Massimo Ranieri omaggiano Pino Daniele

Come fatto pochi giorni fa dai Coldplay, anche Tiziano Ferro e Massimo Ranieri hanno voluto rendere omaggio a Pino Daniele, uno dei cantanti simbolo di Napoli nel mondo. I due hanno quindi scelto di duettare sulle note di un suo grande classico, Je so’ pazzo. E il risultato è stato emotivamente molto forte per i fan presenti nello stadio.

Alla fine dell’esibizione, Tiziano ha ringraziato di cuore Massimo per esserci stato, visto che avevano organizzato questo momento da tempo e che si era reso disponibile fin da subito. A dimostrazione del legame che ormai è nato tra i due e, ancor di più, della grande generosità che ancora una volta Massimo Ranieri ha saputo dimostrare.

