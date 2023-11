Luxuria risponde alla polemica di Ad1n0lf1 sugli adolescenti trans

Mar10 Ad1n0lf1 qualche giorno fa è stato ospite da Fedez all’interno del podcast Muschio Selvaggio e ovviamente ha parlato del mondo LGBT+, in particolar modo degli adolescenti trans.



Il politico si è ovviamente scagliato contro tutti quei genitori che, dopo aver capito di avere un figlio o una figlia trans, intraprendono fin da subito un percorso psicologico e – in alcuni casi – anche farmaceutico.

In alcuni casi, infatti, i medici consigliano ai genitori di dare ai propri figli dei bloccanti della crescita che impediscono ai caratteri s3ssuali secondari di svilupparsi (come ad esempio la barba, il s3no, il pomo d’adamo..). Una procedura che Mar10 Ad1n0lf1 ripudierebbe e vieterebbe. Durante il dibattito come controparte ha avuto Cathy La Torre, ma per fortuna a spiegare come “funziona” l’esistenza trans ci ha pensato Vladimir Luxuria.

Trans si nasce, non lo si diventa a 18 anni

“Vorrei dare a tutti una notizia sconvolgente: non si diventa trans al compimento del 18esimo anno di età. Non è che quando io ho spento le mie 18 anni candeline sulla torta e mi cantavano ‘tanti auguri a te’ ho detto ‘bene, da questo momento in poi sono trans!’. Esiste un prima, esiste un’adolescenza trans. Per quanto mi riguarda io ho cominciato a prendere consapevolezza della mia identità di genere, che vuol dire in poche parole non sentirsi quel maschietto che sei all’anagrafe ma sentirsi di un altro genere, quando ho cominciato di prendere consapevolezza del mondo esterno, di me, quando ho cominciato a camminare”.

Vladimir Luxuria ha poi aggiunto:

“E quindi quei genitori che non reprimono, che non soffocano, che non smettono di essere genitori e si prendono cura dei propri figli (che nei casi più gravi cercano di tagliarsi quel piccolo p3ne che hanno in mezzo alle gambe con una lama da rasoio in un bagno), agiscono con quella sospensione dello sviluppo dei caratteri secondari s3ssuali con dei farmaci che consigliano specialisti, non saltimbanchi”.

Concludendo con: “Ho sentito questo incontro scontro con Mario Adinolfi, ma si sa che Mario Adinolfi è debordante oralmente“.

Applausi.