Madonna sbarca a Milano: alla sua corte Mengoni, Mahmood e Donatella

Madonna ieri sera è apparsa ad una folla di 11.000 fedeli che sono stati in pellegrinaggio a Trevign Milano, al Mediolanum Forum. La regina delle regine, la più grande icona pop vivente ha portato il suo The Celebration Tour in Italia per la prima delle due date previste. Alla corte di sua maestà ieri sera c’erano anche Mahmood, Marco Mengoni e Donatella Versace, che è anche salita sul palco con la Ciccone.

Mahmood e Mengoni che si salutano prendendosi la mano, al Forum per il concerto di Madonna 💫#thecelebrationtour #mahmood pic.twitter.com/ldf188Pg4w — Clara (@MariaclaraPra1) November 23, 2023

Visto che – al contrario di quella di Trevignano – la nostra Madonna non appare ad orari precisi (la puntualità non è una delle sue qualità), la metro di Milano per sabato garantirà a tutti un rientro più o meno sereno in città, posticipando l’orario di chiusura.

Più veloci di un #rayoflight. La metropolitana vi porta da @Madonna il 23 e 25 novembre. Mappa della metropolitana: https://t.co/zMqNwGoOKA pic.twitter.com/286GN7pe7Q — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) November 22, 2023

Le prossime date europee del The Celebration Tour.

25 novembre 2023 Milano (Assago)

28 novembre 2023 Berlino

29 novembre 2023 Berlino

1º dicembre 2023 Amsterdam

2 dicembre 2023 Amsterdam

5 dicembre 2023 Londra

6 dicembre 2023 Londra

Madonna, la setlist del tour.

It’s a Celebration (video)

Nothing Really Matters

Everybody

Into the (Hollywood) Groove

Burning Up

Open Your Heart

Holiday

Intermission – In This Life

Live to Tell

Like a Prayer

Interlude – Blond Ambition

Erotica/You Thrill Me

Justify My Love

Peggy Lee’s Fever (cover)

Hung Up

Bad Girl

Ballroom interlude

Vogue

Human Nature

Crazy for You

The Beast Within

Die Another Day

Don’t Tell Me

Mother and Father

Little Star

Gloria Gaynor’s I Will Survive (cover)

La Isla Bonita

Don’t Cry for Me Argentina

I Don’t Search I Find

Bedtime Story

Ray of Light

Rain

Like a Virgin

Gimme All Your Luvin’/B***h I’m Madonna

Celebration/Music