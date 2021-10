Lunedì scorso Manuel Bortuzzo ha definitivamente chiuso il flirt che aveva con Lulù Selassié. La principessa non sembrava aver compreso le parole del coinquilino e così è intervenuto anche Alfonso Signorini, che è stato chiarissimo: “Non gli interessi, non voglio che ti faccia castelli in aria“.

A distanza di 48 ore però la gieffina si è riavvicinata a Manuel. Ieri Lulù Selassié è andata nella camera privata del ragazzo e gli ha confessato di soffrire per questa “lontananza” che si è creata.

“Vorrei capire fin dove posso andare. Cioè, se voglio abbracciarti vorrei essere libera di farlo senza pensarci. Come adesso, ho bisogno di un abbraccio. Scusami se sto piangendo, ma per me gli abbracci sono tanto emozionanti. Che dici amore? Mi fai emozionare, perché queste sono cose che vorrei fare tutti i giorni e mi limito. Quindi possiamo rimanere con questa cosa che posso essere più libera con te? Voglio sapere se tu sei disposto a riavvicinarti come sto facendo io. Sto cercando di capire amore. Parlo di qui al GF non di fuori. Posso essere libera di coccolarti o abbracciarti? Non trovi il senso di abbracciarmi? Ma cosa dici? Qui dentro ci abbracciamo tutti, dai, tra noi poi c’è stato un affetto diverso. Anche io abbraccio altri, quindi secondo me è normale abbracciare anche te”.

Lulù sarà anche di coccio, ma a me fa tanta tenerezza, è evidente che non riesce a digerire il palo perché è cotta.

Lulù smetti di seguire Manuel e lo lasci libero questo cristiano. La scena era che Manuel stava in giardino e appena andato lei ha subito messo l’iqos via e camminava velocemente. Non ti è bastato il messaggio in diretta nazionale? #gfvip pic.twitter.com/ipn9TwLa16 — dilettabraccini (@dilettamaneskin) October 13, 2021

Ma quelli che dicono che Lulu sta semplicemente chiedendo di poter abbracciare Manuel. NO E QUINDI?????

COS’È, L’ORSO ABBRACCIA TUTTI?#gfvip pic.twitter.com/WboN59EIzs — alekm (@alem952) October 13, 2021

Manuel mette nuovamente i paletti con Lulù Selassié.

“Se sono d’accordo con il fatto che puoi essere più naturale con me e abbracciarmi? No, nel senso, sì, cioè ok. O meglio, viviamo in tranquillità, tu fai il tuo e io faccio il mio. Se accadrà qualcosa che ci farà riavvicinare ok, altrimenti bene così. Se una cosa non nasce, non nasce. Non trovo il senso di abbracciarci, soprattutto da parte mia. Ma poi non vedi che io di base non abbraccio così tante persone? Non ho molto questa cosa”.