Logitech sotto pressione, lascia il CEO

– Ribasso per Logitech International, che tratta in perdita dell’11,31% sui valori precedenti.

Il produttore di periferiche per pc e accessori per terminali mobili ha annunciato che il CEO Bracken Darrell lascerà l’incarico per un’opportunità esternala, con effetto immediato. Il membro del board Guy Gecht sarà chief executive ad interim, fino a quando non verrà individuato il successore di Darrell.

Lo scenario su base settimanale di Logitech International rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.

Tecnicamente, Logitech International è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 57,54 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 55,73. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 59,35.