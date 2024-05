L’Italia trema, una scossa di terremoto avvertita poco fa dai cittadini: sale la paura

Ennesimo sisma in Italia: poca fa una scossa

La terra sta tremando ancora e questa volta la scossa è stata percepita in provincia di Crotone, in Calabria. Questa è stata avvertita alle 19:35 e dopo quella principale se ne sono susseguite tante altre. Cosa sta succedendo nell’Italia del Sud?

Scossa di terremoto

Ecco cosa dicono gli esperti.

Nuovo terremoto in Calabria: la Terra trema sempre di più

Qualche ora fa più, precisamente intorno alle 19:35 del 24 Maggio 2024, la terra ha cominciato a tremare in Calabria e più precisamente a Cirò, in provincia di Crotone. La scossa avvertita dalla popolazione ha toccato i magnitudo 4 e, a quanto pare, altre piccole oscillazioni terrestri si sarebbero verificate in seguito.

Epicentro del sisma

Secondo i primi accertamenti la scossa sarebbe avvenuta proprio a Cirò, ad una profondità di circa 23 km. Ad individuare il terremoto l’IGVD di Roma, che si è appunto mobilitato per esaminare l’entità della scossa e tutti i movimenti della crosta terrestre.

Rimane da capire se tutto questo dipenda dal bradisismo carsico che da tempo si sta verificando in Campania oppure se il terremoto in questione sia un fattore isolato da tutto il resto. Gli abitanti hanno sicuramente accusato il colpo, in quanto la scossa è stata ben percepita da tutti i residenti.

I luoghi in cui è stato avvertito il sisma: il resoconto

Anche se l’epicentro del sisma è stato localizzato a circa 4 km da Cirò, la scossa è stata avvertita anche in diverse aree calabresi circostanti. Tra quelle certe citiamo Carfizzi, San Nicola dell’Alto, Crucoli, Melissa e Cirò Marina.

Terremoto

Secondo alcune segnalazioni dell’ultimo minuto ci sarebbero state delle anomalie leggere anche a Cosenza, Catanzaro e Lecce, in quanto alcuni abitanti del posto avrebbero avvertito dei movimenti insoliti mentre si trovavano nelle loro abitazioni.

Da non escludere anche Taranto e Gallipoli, in quanto il sisma è stato avvertito anche qui. Ad ogni modo la Protezione Civile ha dichiarato di essersi messa in contatto con tutti i Comuni colpiti dal sisma al fine di quantificare potenziali danni a cose e persone.