Levante, Canzone d’estate: il significato del testo del nuovo singolo della cantautrice siciliana, tornata mora.

L’estate di Levante inizia con una doppia grande novità. La cantautrice siciliana ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo, Canzone d’estate, e il ritorno al suo colore di capelli. Dopo essersi fatta bionda dal settembre 2022, l’artista ha deciso di tornare al passato, rispondendo anche alle tante, troppe critiche ricevute nel periodo in cui ha scelto di modificare aspetto. Critiche che si sono trasformate in un’ispirazione per costruire la narrazione che ispira il suo nuovo singolo.

Levante presenta Canzone d’estate

La bella stagione sarà impreziosita anche dal ritorno di Levante. Dopo essere stata protagonista a Sanremo con il singolo Vivo e aver lanciato il suo nuovo album, Opera futura, a quattro anni dal successo di Magmamemoria, l’artista siciliana ha deciso di presentare il suo nuovo singolo, in arrivo in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming dal prossimo 23 giugno, rispolverando il suo vecchio look.

Levante

Una scelta probabilmente motivata da altre ragioni, ma che Claudia ha voluto legare alle tante critiche ricevute in questi mesi. Ha infatti riletto tutto ciò che le è stato detto per ironizzare su quanto anche una scelta relativa al look possa far sentire le persone in diritto di giudicare gli altri, senza porsi troppi problemi.

Il significato di Canzone d’estate

In attesa di scoprire il testo, sappiamo già che il nuovo singolo sarà accompagnato da un video ufficiale con tantissime guest star: da Pilar Fogliati a Fiorello, passando per Paola e Chiara, Valerio Lundini, Colapesce e Dimartino, Linus e anche Amadeus.

Mentre è a letto e sta dormendo, nel pieno della notte, Levante vive un incubo in cui venti star della musica e del web le ricordano quanto il suo look da bionda sia stato un errore. Si passa così da lamentele come quelle di Amadeus (“Proprio al mio Sanremo dovevi venire bionda“), a giudizi trancianti come quello di Fiore (“Non ti si può proprio guardare, madre mia“). Alla fine la cantante si sveglia, si ritrova nuovamente mora e sentenzia: “Ho fatto un incubo, ho sognato che ero bionda, era un disastro“.

Un video molto simpatico che probabilmente non rispecchierà il significato della canzone, un brano estivo con le caratteristiche e le peculiarità tipiche della grande cantautrice siciliana. Di seguito il post con l’annuncio: