Pooh, le nuove date dei concerti nel 2023: il calendario

I Pooh annunciano nuovi concerti per il tour 2023 Amici x sempre: il calendario si arricchisce di nuove date.

I Pooh non si fermano più. La band bolognese è pronta a emozionare nuovamente i propri fan, dopo tanti anni di attesa, con una serie di concerti straordinari per un tour denominato Amici x Sempre. L’annuncio del loro ritorno in pista per un ultimo giro di concerti era arrivato già lo scorso febbraio a Sanremo, quando Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e anche Riccardo Fogli si erano riuniti per omaggiare il compianto Stefano D’Orazio. Agli iniziali concerti a Milano e Roma, si sono però aggiunti tanti altri appuntamenti sul finire dell’estate e nel prossimo autunno.

Pooh in tour nel 2023: le date estive dei concerti

Manca sempre meno al ritorno sul palco di uno dei gruppi italiani più longevi di tutti i tempi, di quello forse più amato in assoluto. I quattro artisti sono attesi sul palco il prossimo 6 luglio allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, mentre il 15 luglio saranno di scena allo stadio Olimpico di Roma.

Pooh

Fine dei giochi? Assolutamente no. La formazione bolognese ha infatti aggiunto cinque nuovi concerti al calendario del tour. Il 16 e il 17 settembre saranno protagonisti per due date al Teatro Antico di Taormina. Rimarranno in Sicilia ancora qualche giorno per esibirsi, il 19 settembre, al Teatro Valle dei Templi di Agrigento. Torneranno quindi nel Continente per suonare, il 21 settembre, all’Arena Flegrea di Napoli. Infine, il 24 settembre suoneranno a Villa Manin di Codroipo, in provincia di Udine, antipasto delle date all’Arena di Verona precedentemente annunciate (29, 30 settembre e 1° ottobre).

I concerti nei palasport

Finita la parentesi estiva negli stadi e nelle arene, il gruppo in autunno sarà di scena anche all’interno dei palazzetti italiani, per ben quattro concerti previsti per il mese di ottobre.

Il 6 ottobre torneranno a Milano, al Mediolanum Forum, il 7 ottobre torneranno a casa, all’Unipol Arena di Bologna, il 13 ottobre saranno al Pala Alpitour di Torino mentre il 14 ottobre suoneranno al Nelson Mandela Forum di Firenze.

I biglietti per tutti questi concerti, sia quelli negli stadi e nelle arene che quelli nei palasport, sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.