Frah Quintale e Coez insieme in un joint album: l’annuncio

Frah Quintale e Coez annunciano il loro primo joint album: i due artisti uniscono le forze in un nuovo progetto.

L’unione fa la forza. Lo hanno più volte dimostrato grandi nomi della musica non solo italiana, ma anche mondiale. Ed è un trend che, a quanto pare, sta prendendo piede nel nostro paese. A pochi giorni dall’annuncio del primo joint album di Irama e Rkomi, due artisti amatissimi dal pubblico di tutte le età, ad annunciare il loro primo joint album sono stati anche Coez e Frah Quintale, due tra i personaggi di spicco dell’indie pop-rap italiano e in particolare della scena romana.

Coez e Frah Quintale insieme in un joint album

Personalità uniche, riconoscibili, caratterizzate da un’attitudine ben presente in tutti i loro progetti personali, i due artisti avevano già fatto capire che qualcosa stava bollendo in pentola. Nel corso dell’ultima edizione del Mi Ami avevano infatti preso posto sul palco insieme per cantare due brani inediti.

Frag Quintale e Coez (ph. Tommaso Biagetti)

A distanza di pochi giorni, è arrivato anche l’annuncio ufficiale: dalla loro amicizia sta per nascere una proficua collaborazione, un nuovo progetto innestato dal rispetto che entrambi hanno per il talento e il percorso artistico dell’altro. Un’intesa che avevano già dimostrato, tra l’altro, in canzoni come Nei treni la notte, pezzo contenuto in From the Rooftop 2 di Coez.

Di seguito il teaser con l’annuncio:

Gli ultimi album di Coez e Frah Quintale

Artisti caratterizzati da uno stile unico e da un sound ricercato, oltre che da un talento molto originale in fase di scrittura, Coez e Frah Quintale sono reduci da diversi lavori di successo. Il primo ha pubblicato nel 2021 l’album Volare, trascinato ai vertici delle classifiche da brani come Occhi rossi e Come nelle canzoni.

Per quanto riguarda Frah è invece fermo a Banzai, pubblicato nel 2022, frutto dell’unione tra il lato blu e il lato arancio del disco, usciti nei due anni precedenti. All’interno di questo lavoro è possibile trovare brani di grande successo come Due ali e Amarena.