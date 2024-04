le previsioni per sabato 20 aprile, un weekend da dimenticare

L’Italia continua ad essere colpita da un’ondata di maltempo che ha portato ad un brusco calo delle temperature rispetto alla scorsa settimana. Questo fine settimana sarà caratterizzato da forti piogge, temporali, nevicate e un’intensa ventilazione, con valori termici inferiori alla norma, soprattutto durante le precipitazioni. Il preludio dell’estate di giorni scorsi sembra essere terminato.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per domani, 20 aprile, riguardante cinque regioni italiane: Lombardia, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia. L’allerta riguarda il rischio di temporali e il rischio idrogeologico. In particolare, l’avviso meteo prevede un’allerta gialla per rischio temporali nelle regioni centrali e la Lombardia, mentre è stata valutata un’allerta per rischio idrogeologico sulla Puglia e sull’Abruzzo.

Le regioni e i bacini interessati dall’ordinaria criticità per rischio temporali sono diversi, con Abruzzo, Lazio, Lombardia e Molise sotto l’allerta gialla. Per il rischio idrogeologico, Puglia e Abruzzo sono le regioni coinvolte. Il maltempo porterà anche un’intensificazione dei venti settentrionali, con fenomeni di Foehn sulle Alpi e al Nord-Ovest, Tramontana in Liguria, Bora sull’alto Adriatico e Maestrale sulle Isole Maggiori.

La nuvolosità sarà presente fin dal mattino su Alpi orientali e regioni centrali, con piogge e temporali. Nel pomeriggio l’instabilità si diffonderà su Veneto, Emilia Romagna, regioni centrali e Sud Italia, con rischio di rovesci, nubifragi e anche grandine. Si prevedono nevicate su Prealpi venete e Appennino tra 1300 e 1500 metri. Nonostante il maltempo, resistono le schiarite al Nord-ovest, in Calabria e sulle Isole. In serata si prevede ancora instabilità sul medio Adriatico e al Sud, con temperature in aumento soprattutto in Sicilia e nel Sud Italia.

La Protezione Civile invita alla massima prudenza e raccomanda di tenere conto delle previsioni meteo per evitare situazioni di pericolo. Il weekend sarà all’insegna della pioggia quindi attenzioni alle gite fuori porta e alle condizioni della strada per centauri ed automobilisti.

Leggi anche: Allerta meteo, diverse regioni a rischio: tornano freddo e temporali